El subdelegado en Málaga destaca la apuesta del Gobierno en vivienda y el "poco compromiso" de administraciones del PP

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el compromiso del Gobierno de España en materia de vivienda, frente al "poco compromiso de las administraciones responsables y competentes en vivienda, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga". "Las administraciones del PP no hacen nada por arreglar el problema de la vivienda y desde el Gobierno de España estamos dando pasos", ha apostillado.

Así, en declaraciones a los periodistas, Salas ha destacado el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "8.000 pisos supuestamente turísticos que se iban a dar de alta en el registro de arrendatarios no se han inscritos debido a la falta de requisitos"; un asunto "importante en la provincia de Málaga, que es el tema de la vivienda, ya que hay un grave problema" al respecto en la provincia y en la ciudad.

Ha explicado que "eran pisos que estaban funcionando, que se pretendía que funcionaran como pisos turísticos, pero no cumplen los requisitos", por lo que ha explicado que esos 8.000 pisos de la provincia de Málaga "tendrán que volver al sistema de arrendamiento tradicional y normal, por lo cual, creo yo, que es una gran noticia para una ciudad de Málaga tan tensionada a nivel de vivienda".

Ha detallado que "más de la mitad de los pisos turísticos ilegales de Andalucía estaban en Málaga y tienen que volver a ser arrendados de forma tradicional", con lo cual Salas ha considerado que "es una buena noticia; no soluciona el problema, pero sí es un granito de arena más para ayudar a paliar una situación que es gravísima en Málaga".

Para el subdelegado, "Málaga debería ser propuesta por el alcalde a la Junta de Andalucía como ciudad tensionada", punto en el que ha dicho que las administraciones del PP "no quieren hacer esto" y ha apuntado que "todos conocemos personas que no encuentran vivienda, que no se les alquila y que se tienen que ir al extrarradio, ya no en el primer cinturón de Málaga, sino en el segundo, en el tercero del municipio para poder alquilarse algo".