El subdelegado en Málaga destaca el compromiso del Gobierno de España con la mejora de la salud mental

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este lunes el compromiso del Gobierno con la mejora de la salud mental, y en este sentido ha apuntado a la aprobación del Plan de Salud Mental 2025-2027, de común acuerdo con las comunidades autónomas, que supone una dotación de 39 millones de euros de los que siete millones se destinan en 2025 para Andalucía.

Javier Salas ha realizado estas declaraciones durante su participación en las Jornadas de Buenas Prácticas en Salud Mental que se han celebrado este lunes en el Museo de Málaga.

El subdelegado ha subrayado algunos de los desafíos fundamentales que aborda el citado Plan de Salud Mental, entre los que se encuentra el control y la regulación del consumo de psicofármacos, ya que España es el país con mayor consumo de ansiolíticos hipnóticos o la falta de la falta de profesionales que limita el acceso a una atención de calidad en materia de salud mental, afirmando que "es necesario redoblar los esfuerzos para que haya más profesionales y mejor dotados de recursos para mejorar la atención".

Salas ha destacado también que el Plan de Salud Mental pone el foco en garantizar los derechos para las personas con problemas de salud mental, en línea con la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha calificado el plan como "el más ambicioso que hemos tenido en España, que responde a las necesidades y a las dolencias de nuestra época, coloca en el centro a las personas más vulnerables y moviliza a múltiples actores: profesionales sanitarios, instituciones y la propia sociedad con el propósito común de reducir el sufrimiento psíquico y garantizar el derecho a una vida mejor".

En cuanto a la dotación económica prevista para su desarrollo, ha recordado que el pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en materia de salud mental en el ejercicio presupuestario 2025, para su sometimiento al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe total de 39 millones de euros.