El subdelegado en Málaga destaca el depliegue de medios ante el temporal y para buscar a la desaparecida en Sayalonga

Tareas de la Guardia Civil en la búsqueda de una mujer desaparecida en Sayalonga tras caer en un río. - VD GC

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el "amplio" despliegue de efectivos de seguridad ante la borrasca Leonardo a su paso por la provincia malagueña y para la búsqueda de una mujer en la localidad de Sayalonga, desaparecida este pasado miércoles tras caer al río Turvilla.

"Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Sanitarios, Bomberos, Dirección General de Tráfico, Transportes, Ejército, todos están realizando una magnífica labor y vuelven a estar a la altura de las circunstancias", ha expresado Salas, quien ha dicho que "una vez más están dando lo mejor para que el paso de esta inclemencia meteorológica sea lo menos perjudicial posible".

En cuanto a la mujer desaparecida, Salas ha asegurado que están centrados en esta búsqueda en la que participa patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo, tanto helicóptero como drones, "y auxiliando también la Policía Nacional".

Además, ha señalado que en cuanto al resto de incidencias por el temporal, hay "un amplio despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como incluso la Unidad Militar de Emergencia (UME) actuando a las indicaciones del 112 de la Junta de Andalucía a través de su comité de coordinación".

Según ha indicado, la mayoría de las actuaciones realizadas son, entre otras, humanitarias, rescates, apoyos en desalojos y control de carreteras, punto en el que ha señalado que en la provincia hay cortes totales en 13 carreteras, siete de la Junta de Andalucía y seis de la Diputación.

Además, se está procediendo a cortar el carril derecho de la A-7 a la altura del término municipal de Mijas, en sentido Algeciras (Cádiz), por afectaciones en la calzada que han provocado las inclemencias meteorológicas. El corte se realiza para preservar la seguridad vial. Asimismo, hay diez carreteras más con corte de un carril.

Tambien ha dicho que continúan las afectaciones en las líneas de ferrocarril y siguen "muy pendientes de la ayuda" al núcleo de población de El Secadero, en la localidad de Casares, "que continúa incomunicado".