Subdelegado en Málaga destaca inversión de 20,8 millones en obras de emergencia en la A-7 y la A-45 que ya se ejecutan

Archivo - Imagen de archivo de una carretera de la provincia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado de que el Consejo de Ministro da este martes luz verde a una inversión de 20,8 millones de euros para ejecutar obras en la A-7 y en la A-95, que se vieron afectadas por el tren de borrascas; unas actuaciones que "por emergencia ya se están ejecutando", ha señalado.

Así, ha precisado que ya se han ejecutado trabajos en municipios como Estepona, Málaga, Nerja, Vélez-Málaga, Marbella, Casabermeja, Rincón de la Victoria y Antequera y ha apuntado que así "se están actuando de forma localizada en distintos puntos de la provincia, distribuidos a lo largo de más de 156 kilómetros de autovías".

Según ha explicado Salas, las obras se han dividido en cinco lotes estableciendo distintos frentes de trabajo "para acelerar la ejecución de las obras y minimizar la afectación al tráfico durante el periodo estival".

Las actuaciones previstas incluyen el fresado del firme deteriorado, la reposición de capas de rodadura mediante mezclas bituminosas en caliente, la rehabilitación de vías de servicio y ramales de enlace; así como la reposición de la señalización horizontal y de las espiras de aforo, ha indicado.

"Con todo ello, el Gobierno de España sigue cumpliendo con las provincias de Málaga y ojalá otras administraciones cumplieran tanto con la provincia como el Ejecutivo central", ha manifestado el subdelegado en rueda de prensa, en la que ha informado de las ayudas extraordinarias por importe de 58,6 millones de euros para agricultores y ganaderos malagueños.