Subdelegado en Málaga dice que cifras "de barra de bar" dadas por Junta de pérdidas por AVE son para tapar "negligencia"

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que la actitud del presidente andaluz, Juanma Moreno, "es negligente con la provincia y eso lo tiene que tapar con cifras 'de barra de bar' de su consejero de Turismo", Arturo Bernal, que este martes habló del perjuicio para el sector por la ausencia de una conexión ferroviaria con Andalucía de "entre un 20 y un 30% en disminución" de reservas y de una aproximación de pérdidas en torno a 190 millones de euros.

"Me sorprenden mucho esas pérdidas millonarias, que no sé esa cifra de dónde la saca, parece cifra más sacada de barra de bar que de otro sitio", ha asegurado Salas, quien ha indicado en primer lugar que el servicio de AVE de Málaga con Madrid "no se ha interrumpido, sigue manteniéndose precisamente por la operadora pública, por Renfe; lo único que se hace es un pequeño trayecto en autobús que hace que el trayecto final se alargue en el tiempo".

Así, ha indicado que, por ejemplo, "el Viernes de Dolores hay 21 rotaciones con Madrid y prácticamente todos los billetes vendidos; es decir que el servicio se sigue prestando", al tiempo que ha recordado que a principios de 2025 "se llegó a 20 rotaciones diarias y fue un éxito, fue un récord y ahora tenemos 21". "El servicio se sigue manteniendo", ha insistido.

"No entiendo esas pérdidas millonarias de dónde las saca este señor, el consejero, y tampoco entiendo por qué no puso el grito en el cielo cuando la Comarca de Ronda se quedó aislada por la carretera de Ronda-San Pedro, que eso sí era competencia suya, y no puso el grito en el cielo ni habló de pérdida ni ayudó a los trabajadores que bajaban a la costa, ni ayudó a las empresas de la comarca", ha dicho Salas.

Por esto, el subdelegado ha considerado que esto "es una forma de tapar la negligencia y la ineptitud del Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia de Málaga, un Gobierno que no cumple con las promesas que hizo desde 2018 en la provincia de Málaga; ni tenemos autopista de Ronda, ni tenemos tercer hospital, solo un cartel de que lo van a hacer; ni tenemos tantas cosas que prometió, como el metro al PTA".

Y, asimismo, ha señalado que es "para tapar también la negligente actuación en sanidad", que, en su opinión, está "cada vez peor y, claro, tiene que taparlo de alguna forma". En este punto, ha puesto como ejemplo que en el caso de su padre "el médico de cabecera tardó 28 días en atenderlo".