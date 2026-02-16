Subdelegado en Málaga dice que Gobierno actuará ante daños en el litoral: "El PP una vez más sobreactúa e hiperventila"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Gobierno "actuará, como ha venido haciendo en los últimos años, ante situaciones de fuerte oleaje o temporales, en las zonas en las que sea necesario" al detectarse afecciones en puntos concretos del litoral malagueño; lo que se está evaluando por parte de los técnicos.

"Una vez más el PP sobreactúa e hiperventila como ya estamos acostumbrados, esta vez en materia de playas", ha reiterado Salas, en respuesta a las iniciativas que la formación 'popular' presentará en ayuntamientos y Diputación para exigir al Gobierno que "deje a los consistorios destinar el superávit municipal a inversiones que palien los efectos del temporal" ante "el abandono sanchista".

Así, el representante del Gobierno en la provincia de Málaga ha señalado que el principal problema que ha causado la última borrasca en el litoral "ha sido el aporte de sedimentos de los ríos y arroyos a las playas por las crecidas de estos, que han depositado cañas y suciedad".

Según ha recordado a los alcaldes del PP, "la limpieza de playas es competencia de los ayuntamientos, así como la limpieza de los cauces de ríos y arroyos a su paso por núcleos urbanos"; mientras que ha señalado que "en los tramos no urbanos es competencia de la Junta de Andalucía".

"Lo que sí compete al Gobierno de España es el perfil de las playas y su dinámica frente a los alcances, en estos últimos días eminentemente de poniente", ha explicado Salas, quien ha indicado que los técnicos de la Demarcación de Costas están analizando las afecciones.

Al respecto, ha precisado que "a falta de un diagnóstico definitivo, nos trasladan que la mayor parte del litoral de la provincia ha resistido bien el oleaje de poniente", aunque ha incidido en que el Gobierno actuará en las afecciones en puntos concretos del litoral que se están detectando.

En cuanto a la estabilización del litoral, ha dicho que "el PP tiene mucho que callar en este asunto" y ha vuelto a indicar que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha multiplicado por cuatro la inversión ejecutada en estabilización en Málaga respecto al Gobierno del PP", punto en el que ha enumerado las actuaciones ejecutadas o a punto de comenzar en todo el litoral de la provincia.

Según ha indicado, "estos proyectos que ahora ven la luz con este Gobierno fueron abandonados por el Gobierno del PP" y ha subrayado que el plan de estabilización del Gobierno de España "está dando frutos, mientras que la estabilización de nuestras playas se queda en un cajón cuando gobierna el PP". También, ha señalado que el Ejecutivo ha destinado 4,5 millones de 2022 a 2024 a obras de emergencia en el litoral como consecuencia de los temporales.

Por último, ha recordado que el año pasado "se ejecutó el mayor contrato de mantenimiento y mejora de playas de la historia en Málaga con 2,1 millones de euros a través de fondos Next Generation del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que ha posibilitado que las playas estén teniendo mayor resistencia frente a episodios de fuerte oleaje como el de los últimos días".