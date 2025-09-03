Subdelegado en Málaga pide a Moreno que deje de "seguir dictados de Feijóo" y reconsidere su 'no' a quita de la deuda

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, tras una concentración en repulsa al último caso de violencia machista conocido en Andalucía. - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Málaga, Javier Salas, ha pedido que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, deje de seguir "la estrategia absurda" y "los dictados de Feijóo" y "reconsidere" su rechazo a la condonación de la deuda pública regional, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes.

"Andalucía es la más beneficiada de esta quita de la deuda con más de 18.700 millones de euros de deuda perdonados, lo que significa prácticamente la mitad de la deuda de Andalucía", ha dicho Salas en declaraciones a los medios tras una concentración en repulsa al último caso de violencia machista conocido en Andalucía.

Así, ha criticado que Moreno "no trabaja para la defensa de los andaluces" y que el presidente de la Junta "siguiendo los dictados de su partido, el PP de Feijóo", rechaza esta medida porque "a todo lo que venga del Gobierno tiene que decir que 'no', incluso a esta medida tan positiva para Andalucía".

"¿Qué sentido común tiene eso? ¿A quién le cabe la cabeza que cualquier familia le dijeran que le van a perdonar la mitad de la deuda de la hipoteca y se niegue por decir que no le conviene? Es que no tiene sentido común alguno", ha expresado Salas, para quien Moreno "no actúa en favor de Andalucía, ni de los andaluces", sino "de los dictados de Génova".

De este modo, el subdelegado del Gobierno en la provincia ha apostillado que "con los intereses que se ahorraría Andalucía por el pago de esa deuda, podría, por ejemplo, construir o empezar a construir el tercer hospital de Málaga, que hace ocho años que no conocemos nada de él o mejorar la sanidad en ciertos, muchos, aspectos".

También ha apuntado a que ese dinero podría dedicarse a la educación "en muchos aspectos" porque "cada vez está más privatizada, o la Universidad de Málaga que la tiene asfixiada. Podría hacer muchos con ese dinero", ha manifestado Salas.

Por último, ha criticado que se podrían construir "cinco Rosaledas nuevas, que, por cierto, tanto con el PP de Salado en la Diputación y el PP de De la Torre del Ayuntamiento de Málaga han dejado a Málaga sin el Mundial de Fútbol, un ridículo a nivel mundial, que es una vergüenza para la ciudad de Málaga".