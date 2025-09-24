Subdelegado en Málaga reconoce a 52 funcionarios de prisiones, fuerzas de seguridad y asociaciones en Día de la Merced

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, reconoce a 52 funcionarios de prisiones, fuerzas de seguridad y asociaciones en el Día de la Merced - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MÁLAGA

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reconocido el trabajo de 52 funcionarios de Instituciones Penitenciarias y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Justicia y de diversas asociaciones e instituciones provinciales a quienes ha hecho entrega de medallas y menciones de honor en el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Así lo ha expresado Salas en un acto en la finca El Portón del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre por el Día de la Merced, en el que ha destacado el compromiso y desempeño de los más de 850 funcionarios de prisiones que trabajan en los tres centros penitenciarios de la provincia porque "hacen que se cumplan los objetivos de nuestro ordenamiento jurídico, que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social".

Junto al subdelegado, han asistido a este acto los directores de los Establecimientos Penitenciarios Málaga I, Jaime Lozano Díaz; Málaga II, Andrés Enríquez Narváez; del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, Ana María Villalón, el alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, a quien ha agradecido la "colaboración y disposición del Ayuntamiento para llevar a cabo este acto".

El subdelegado del Gobierno ha reconocido a todos los funcionarios y les ha animado a seguir siendo ejemplo de vocación y de buen hacer, antes de recordar que "nuestro sistema penitenciario se fundamenta en una serie de alianzas y colaboración con instituciones públicas y privadas".

Salas también ha hecho válido ese reconocimiento a "todos los que participan en este sistema: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la judicatura, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el sector sanitario, el tejido social y el económico".

Asimismo, ha destacado el "compromiso del Gobierno de España con la mejora del sistema penitenciario en los últimos años a través de las mayores ofertas de empleo público, la mejora en las condiciones laborales de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y mejorando las instalaciones con que contamos en la provincia".

Por último, Salas ha reiterado su agradecimiento y apoyo a los servidores públicos "que formáis parte de Instituciones Penitenciarias y a todos los que colaboráis para que nuestro sistema penitenciario siga mejorando, siga avanzando y dando un servicio cada vez mejor".