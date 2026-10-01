El subdelegado niega que diera orden para que la Policía Nacional no actúe en relación con la acampada en Málaga

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha negado que ordenara a la Policía Nacional no actuar en relación con la acampada a favor de la vivienda instalada en la plaza de la Constitución de la capital y ha señalado que "la ocupación de vía pública es competencia de Policía Local".

Así ha respondido Salas en relación con el registro por parte del PP de pregunta escrita en el Congreso para esclarecer si el subdelegado "dio orden a la Policía Nacional de no intervenir en los incidentes registrados en los últimos días en la acampada de la plaza de la Constitución, dejando sola a la Policía Local".

"No ha habido ninguna orden de esta Subdelegación para que la Policía Nacional no intervenga", ha dicho Salas, quien ha considerado que "esa insinuación deja en muy mal lugar, primero, al PP por verterla y, segundo, a la Policía Nacional en la profesionalidad que ellos tienen" y que el subdelegado ha defendido.

Al respecto, ha asegurado que la Policía Nacional tiene "sus protocolos de actuación y, sobre todo, sus competencias". "La ocupación de vía pública es competencia de Policía Local", ha advertido el subdelegado, quien ha recordado que el Cuerpo Nacional de Policía "está para problemas de orden público y seguridad ciudadana" y ha dicho que "evidentemente" si se produjera algún problema de este tipo "la Policía Nacional va a estar ahí".

Salas ha dicho no entender "esa duda que plantea el PP sobre que yo he podido ordenar algo, que tampoco tengo capacidad para ello" y ha incidido en que "cada policía tiene sus competencias" y ha asegurado que las relaciones entre ambos cuerpos "son excelentes".

"Parece que se refleja lo que ellos son o lo que ellos harían si tuvieran la Policía Nacional, ¿no? Dar órdenes para desalojar por la fuerza a las personas que simplemente están reclamando por un problema actual importante, que sobre todo muy importante en la ciudad de Málaga, que es el problema de la vivienda", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que el PP "en lugar de ponerse en el lugar de estas personas que tienen problemas de vivienda, se pone en el lugar de hacerlos prácticamente proscritos" y ha considerado que "plantean dudas de un problema que se les ve el plumero, que ellos lo que harían es disolver por la violencia un problema que a ellos, desde luego, les molesta".

Para el subdelegado, el de la vivienda "es un problema muy grave" en Málaga que, en su opinión, "ha agravado al PP, tanto del señor Francisco de la Torre, el alcalde, como Moreno Bonilla, y un problema que viene a solucionar tanto la Ley de Vivienda, que no se quiere aplicar en la ciudad, como los reales decretos aprobados por el Gobierno y que todo hace prever que el PP de nuevo votará en contra de los intereses de los malagueños y las malagueñas".

Respecto a estos decretos, el representante del Gobierno en Málaga ha destacado la aprobación y lo que supone para Málaga, ya que serían 74.050 contratos de alquiler los que se podrían prorrogar, "beneficiando a 185.000 malagueños y malagueñas". "Creo que es un número importante", ha subrayado.

"El Gobierno de España, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez sigue trabajando por una mayoría social del país y lo que queremos saber es si Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP, junto con el PP de Málaga, va a votar en contra de esta medida que, sobre todo, beneficia a muchas familias humildes, modestas, trabajadoras, de clase media en la provincia", ha dicho.

Según Salas, "lo veremos en breve, en unos días". "A ver qué hace el PP, si sigue trabajando contra los intereses de los malagueños o trabaja por fin a favor de ellos", ha concluido.