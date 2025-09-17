Suman tres grupos de bomberos forestales a los equipos terrestres que luchan contra un incendio en Parauta (Málaga)

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres nuevos grupos de bomberos forestales se han incorporado a las tareas que se realizan desde esta pasada madrugada para sofocar el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda.

Así lo ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, según la cual, en total se han unido al dispositivo dos autobombas, dos brigadas de refuerzo contra incendios, los citados tres nuevos grupos de bomberos forestales, además de una aeronave de mando.

El incendio ha sido declarado alrededor de las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo. En total, a la zona se han desplazado seis helicópteros, siete aeronaves, diez grupos de refuerzo contra incendios, un grupo regional de mando, cinco técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica de incendios forestales, una unidad móvil de meteorología y transmisiones y siete autobombas.