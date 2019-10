Susana Díaz defiende que la lucha por la igualdad "es hoy más importante que nunca" y avisa: "No nos van a silenciar"

Publicado 05/10/2019 14:26:39 CET

Susana Díaz, líder del PSOE andaluz, inaugura la Escuela de Pensamiento Feminista en Málaga. - ÁLEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido que la lucha por la igualdad "es hoy más importante que nunca" y ha avisado de que no les van "a silenciar". "No vamos a dar pasos atrás ni a agachar la cabeza porque nuestro mayor orgullo es que la bandera ante la que respondemos, que sentimos y que está en nuestro ADN es la igualdad", ha asegurado.

Así, en Málaga, donde ha asistido a la inauguración de la 1ª Escuela de Pensamiento Feminista Carmen Olmedo, ha incidido en que los socialistas harán "lo que siempre han hecho: estar al lado de las asociaciones de mujeres y de los colectivos feministas para decir con claridad que por aquí no van a pasar".

En su intervención ante los periodistas y en el acto, Díaz ha subrayado la figura de la socialista Carmen Olmedo, que da nombre a esta escuela, y que ha recordado como "pionera en la lucha andaluza por la igualdad".

"Fue una mujer valiente, pionera, que en un momento difícil de concienciar en que la igualdad tenia que ser transversal en todas las políticas que se llevaran a cabo en los gobiernos, ella cogió la bandera de la acción, trabajando, poniendo en marcha el Instituto Andaluz de la Mujer", ha dicho, añadiendo que este organismo "ha cambiado la vida de muchas mujeres en toda Andalucía y en nuestros pueblos, ahí encontraron la manera de poder participar, implicarse y poder conseguir una sociedad más justa y equitativa".

Junto a Chiqui Gutiérrez del Álamo, "otra pionera en la lucha por la igualdad en Andalucía" y a Alejandro y Eva Camps Olmedo, hijos de la histórica feminista socialista que da nombre a este nuevo espacio de reflexión y debate, Díaz ha asegurado que el PSOE "tiene que ser siempre escuela permanente de feminismo, porque hay que seguir formando a generaciones en nuestra bandera y en nuestra lucha".

A su juicio, Olmedo "sabría hoy que estamos en un momento fundamental, de involución o libertad, de insolidaridad o justicia". "Su lucha hoy es más importante que nunca, si hace 20 años planteaba la necesidad de no olvidar que la derecha no estaba convencida de que la lucha por la igualdad fuera necesaria, 20 años después esas palabras resuenan en el día a día, en lo que estamos viviendo", ha manifestado, criticando, en este sentido, los "ataques" de Vox a las '13 Rosas', que ha tachado de "aberración y brutalidad".

En su intervención, ha agregado que las '13 Rosas' forman parte de la democracia, de la libertad y de este país", alertando de que "hoy son ellas y mañana serán otras". Para Díaz, estos "ataques de la extrema derecha a profesionales que apoyan a las víctimas de violencia de género, al movimiento feminista, a maestros y maestras, n se van a parar en barra; quieren la involución del modelo porque no creen en la igualdad".

"BLINDAR LA IGUALDAD"

Por todo ello, ha llamado a "blindar" la igualdad y a seguir trabajando por ella "en una educación pública y de calidad tanto en zonas rurales como urbanas y también en la sanidad", criticando el cierre de la unidad de reconstrucción de mama en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada: "Las derechas no entienden que este es el final del tratamiento para mujeres con cáncer y no es una prioridad".

La dirigente del PSOE ha reivindicado la aplicación de la Ley de la Dependencia en Andalucía, desarrollada "por una feminista" --en referencia a Micaela Navarro-- "que no buscaba una retribución económica en cada casa sino empleo para miles de mujeres cuidadoras, una red potente de residencias y de unidades de estancia diurna y respiro familiar".

Según ha trasladado, el PSOE andaluz "es firme para que ley en Andalucía no se toque, que tenga el dinero necesario y no pase como en Madrid, donde la asistencia a domicilio es efímera y a las familias no les llega para pagar la residencia de los abuelos".

Díaz ha cuestionado que "en las derechas haya valentía y convicción por la igualdad para alcanzar consensos" frente a la prostitución y la trata de seres humanos y también a favor de reparación, la justicia y la verdad para las madres de bebés robados. En ambos casos, ha garantizado "el compromiso socialista para combatir la explotación de mujeres, así como para apoyar a esas madres a quienes arrebataron a sus hijos o hijas".