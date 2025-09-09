Tabletom, Javier Ojeda, Eskorzo y El Jose, protagonistas de la próxima edición de Coincierto

Presentación de Coincierto en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del festival Coincierto contará con Tabletom, El Jose, Eskorzo y Javier Ojeda como protagonistas. Será el sábado 20 de septiembre en la plaza de la Alameda de la localidad malagueña de Coín, con entrada gratuita.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, el alcalde de Coín, Francisco Santos, y el artista Javier Ojeda durante la presentación de esta nueva edición.

Organizado por el Ayuntamiento de Coín, cuenta con la colaboración de la Diputación y Turismo Costa del Sol, y también con el apoyo de Cervezas Victoria y la producción de Brisa Live, "que apuesta por potenciar el talento local y emergente y por llevar la cultura al interior de la provincia".

Junto a los artistas principales estarán en esta cita musical, una de las que cuenta con más tradición del Valle del Guadalhorce, la banda alhaurina Gälan Rock, el rapero coíno LorenconT y los DJ locales DeLaCalle y Pepe Fernández para completar el cartel e impulsar el talento local.

Durante nueve horas, desde las 17.00 hasta las 2.00, rock, música de cantautor y sonidos electrónicos resonarán de manera continuada en el corazón de Coín, cuya hostelería también se une a la fiesta con su oferta gastronómica.

Sobre los artistas, han señalado que Javier Ojeda ha consolidado una carrera impecable junto al grupo Danza Invisible durante 40 años y desde hace más de 25 años también se ha desarrollado en solitario, llenando escenarios y marcando a toda una generación.

De Málaga a Granada, El Jose ya cuenta con tres trabajos autoproducidos y una gira por delante este 2025. Esta banda del Albayzín convertirá su espectáculo en una auténtica feria con su poética, rítmica y mezclas estilísticas.

Eskorzo, la banda nazarí con casi 30 años en los escenarios, crea su visión musical con diversos géneros, del rock al jazz, y llevará a Coín su último álbum, titulado 'Historias de amor y otras mierdas', que posteriormente viajará por Suiza, Alemania, Austria, Hungría y Países Bajos.

El grupo malagueño Tabletom también pasará por la escena de 'Coincierto'. Desde 1976, fusiona jazz, rock, reggae, blues y flamenco, creando su etiqueta diferenciadora: rock andaluz tradicional. Actualmente realiza una pequeña gira presentando su nuevo tema, 'Clara'.

Cerca de la localidad del Valle del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande, reside una banda que versiona los temas más míticos del rock desde los 70 hasta la actualidad: Gälan Rock. Un vocalista, dos guitarristas, un bajista y un batería unidos para hacer disfrutar a todo el público, desde los más pequeños hasta los mayores.

Asimismo, y jugando en casa, el joven rapero LoreconT y los DJ DeLaCalle y Pepe Fernández completan el abanico musical de la programación.