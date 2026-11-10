Talent Land España 2026 reúne en Málaga a los principales creadores de contenido para debatir sobre el futuro de la IA

Presentación del Talent Land España 2026 en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá por tercer año consecutivo el Talent Land España. Entre el 24 y 26 de noviembre y bajo el lema 'Donde el talento y la IA se unen para liderar el futuro', el encuentro congregará a "miles de estudiantes, profesionales, emprendedores y creadores digitales en torno a la ciencia, la tecnología y las nuevas metodologías de trabajo y creación.

La edición 2026 cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, Junta de Andalucía a través de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), así como de Promálaga (Ayuntamiento de Málaga) y la Fundación Unicaja, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Según ha facilitado el Consistorio malacitado a través de un comunicado, la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, junto a la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Málaga, Carmen Sánchez; la diputada provincial de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez; la directora de Talent Land España, Adriana Hermida; el cofundador de Talent Land, Pablo Antón; y el responsable del Área de Educación de la Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, ha asistido este martes 10 a la presentación del evento.

Márquez ha destacado que Talent Land es "un escaparate único, una incubadora de ideas y un espacio de conexión clave entre profesionales, emprendedores y empresas", y la Diputación "va a estar ahí, al lado de los jóvenes malagueños, ofreciendo orientación, visibilizando sus proyectos y demostrando que en Málaga hay futuro y se puede desarrollar desde aquí".

En este sentido, el servicio de Empleo de la Diputación contará con un espacio para dar a conocer a los asistentes los distintos programas y premios que apoyo al empleo y el emprendimiento en la provincia de Málaga como el Plan de Primera Oportunidad, las convocatorias para la contratación de personas desempleadas, apoyo al emprendimiento y al empleo autónomo; los distintos premios al emprendimiento; programas de formación y de orientación profesional y acompañamiento a la inserción, entre otros.

El escenario principal de Talent Land será el espacio donde se abordarán los grandes interrogantes del panorama tecnológico actual. Entre los paneles más destacados se encuentran '¿La IA hará desaparecer a los programadores?', con la participación de Uri Sabat, Brais Moure y DotCSV; 'Humanos vs IA', que reunirá por primera vez en un mismo escenario a Carlos Roca, René ZZ y Uri Sabat; y 'Los límites de la IA', una conversación con el neurocientífico Mariano Sigman.

Además, el evento también abrirá espacio a debates de corte humanista y existencial, como el panel '¿Dios existe?', que contará con los filósofos divulgadores Vico y Enric Gel, la periodista científica Rocío Vidal (La Gata de Schrödinger) y el padre Miguel Segura, sacerdote y asesor en producciones cinematográficas como La Pasión de Cristo.

Uno de los platos fuertes de la programación será la participación de Jordi Wild, quien protagonizará la sesión 'Entrevista al gran entrevistador', invirtiendo los roles para responder directamente a las preguntas de los asistentes. Le acompañará un ecosistema de creadores líderes, incluyendo a Mikecrack --el creador español con más suscriptores en YouTube, superando los 58 millones--, así como figuras de la talla de Spicy4tuna y Boticaria García. Además, el "exitoso podcast" Tengo un Plan (Sergio Beguería y Juan Domínguez) realizará una entrevista en directo a Javier Santaolalla.

Asimismo, la divulgación científica tendrá un "papel protagonista" con un "espectáculo único" que fusionará ciencia, magia y humor a cargo de Javier Santaolalla y Luis Piedrahita. A ellos se sumarán referentes educativos de las redes sociales como la física Alba Moreno y el químico Aythami, el mayor divulgador de su disciplina en Europa.

Esta tercera edición tendrá como eje transversal el concepto IA First, explorando la transformación del aprendizaje y el emprendimiento. Los asistentes podrán ser parte del IA Live Mural, una experiencia interactiva donde sus respuestas móviles sobre el futuro tecnológico generarán, mediante inteligencia artificial (IA), una obra de arte colectiva en tiempo real.

Paralelamente, el Hackathon IA First, operado por la consultora de innovación Diverxia Consulting, pondrá a prueba a equipos multidisciplinares en una competición ininterrumpida de 16 horas. Los participantes deberán resolver desafíos empresariales utilizando herramientas de IA para, posteriormente, presentar sus soluciones ante un jurado de expertos.

El contenido de Talent Land estará distribuido en cinco grandes áreas temáticas, en concreto, Science Land, Cybersecurity & Developer Land, Business & Investor Land, Creator Land y Gamer Land. El recinto contará con un escenario principal, dos especializados y múltiples zonas de talleres prácticos.

Así, la programación está diseñada para "fomentar la participación activa" mediante formatos como el 'Open Mic: Comparte tu Skill, sesiones de Flash Networking' para conexiones profesionales rápidas, y un 'Startup Hub' destinado a dar visibilidad a proyectos emergentes ante posibles inversores.

Finalmente, se celebrará la segunda edición de los Talent Awards, impulsados por la Fundación Unicaja, que galardonarán la excelencia y el impacto de los ponentes, divulgadores y creadores de contenido del año.

Desde su llegada a España en 2024 (tras nacer en México en 2018), Málaga se ha consolidado como la sede europea del evento. La organización aspira a superar las cifras de la edición de 2025, que cerró con 12.000 asistentes registrados, 189 ponentes y 125 'startups' participantes. Más información disponible en 'https://talent-land.es/'.