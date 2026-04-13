Los talleres 'Mirando al cielo' del planetario de la Diputación de Málaga recorrerán 25 centros de la provincia

Talleres del planetario ‘Mirando al cielo’ de la Diputación de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha recibido este lunes al planetario gigante e itinerante que está recorriendo este curso escolar la provincia de Málaga para llegar a más de 7.500 alumnos bajo el título 'Mirando al cielo'.

Forma parte de unos talleres didácticos de astronomía impulsados por la Diputación de Málaga que profundizan en el mundo del estudio del universo y que los acerca a explorarlo de una forma amena y cercana. El planetario cuenta con unas dimensiones de diez metros de diámetro y seis metros de altura, con capacidad para 120 personas.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha sido el encargado de dar la bienvenida al centenar de alumnos que han podido disfrutar este lunes de esta actividad en las instalaciones de calle Pacífico, en concreto llegados del CEIP Paulo Freire y del CEIP Vicente Aleixandre de Málaga, que son una representación de los 25 centros de la provincia en los que se están llevando a cabo a lo largo de este curso 2026.

Santaolalla ha celebrado que esta actividad llegue a los colegios precisamente "en un momento donde mirar al cielo se ha vuelto a poner de rigurosa actualidad". "Ahora que el hombre vuelve a mirar a la Luna con interés, estos talleres son más necesarios que nunca para entender lo que nos rodea y también para concienciar de la necesidad de seguir creciendo como civilización", ha explicado el diputado.

UN CENTENAR DE SESIONES

Estos talleres, que iniciaron su recorrido en la provincia de Málaga con especial incidencia en municipios con menos de 20.000 habitantes, antes de la Semana Santa, visitarán un total de 25 centros educativos hasta el final del curso 2025-26.

En cada centro escolar se llevarán a cabo tres sesiones, de 45 minutos cada una, donde se esperan que participen más de 7.500 alumnos en total.Esta edición está centrada especialmente en los eclipses de Sol que van a ocurrir en España en 2026, 2027 y 2028.

"Teniendo en cuenta que el último eclipse de Sol total que se produjo en la península fue en 1912, estos eclipses van a ser un trío histórico", ha afirmado Santaolalla. De este modo, en los talleres se abordan los motivos para que se produzcan estos eclipses, se hace una simulación de cómo sería un eclipse total y se conciencia sobre el peligro de la observación del eclipse sin los medios adecuados.

En los talleres también se puede viajar a un cúmulo estelar, observar el Sol de cerca, simular la caída en un agujero negro y presenciar la explosión de una supernova, además de disfrutar de imágenes reales como la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional.