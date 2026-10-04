Talleres, teatro, exposiciones y documentales programados por la Diputación de Málaga para la próxima semana

Cartel del filme 'Les Culpables' de Marta Duran que forma parte de la programación cultural de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado una docena de actividades culturales para la próxima semana, como talleres, teatro, documentales y exposiciones que completan la agenda y que se desarrollará en la capital y en varios municipios de la provincia.

Según una nota remitida por la Diputación provincial, las actividades comenzarán el próximo lunes, 5 de octubre, a las 18,00 horas en la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo. En esta ocasión, el centro "invita a crear un terrario" junto a Luis Helfenbein.

Al hilo, en el mismo espacio pero el martes, 6 de octubre, a las 19,00 horas, en la sala de conferencias Emilio Prados, tendrá lugar la presentación del libro 'Las luces largas' del autor Carlos Pérez. El acto será presentado por el profesor Antonio Serralvo y está dirigido a todos los públicos, con entrada libre hasta completar el aforo.

El día 7 a las 18,00 horas la biblioteca ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde "se ayuda a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito".

Durante la sesión "se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual". En este caso, la entrada requiere inscripción previa.

Por otro lado, el Centro Cultural MVA proyecta, el 8 de octubre a las 18,00 horas, el documental 'Gente grande' de Javier Gómez, "una mirada cercana, divertida y emocionante a la vida después de los 80". Rodado en Málaga y su provincia, el documental reúne las historias de personas vinculadas a diferentes disciplinas artísticas, como la música, la poesía o el cine, para "cuestionar los estereotipos asociados a la vejez y reivindicar una forma de envejecer activa, creativa y libre".

Posteriormente, a las 20,30 horas será el turno del filme 'Les Culpables' dirigido por Marta Duran. Una obra que "funciona como una catarsis" para las protagonistas, los testimonios y la directora. Una película "valiente y generosa con el espectador, que abre las puertas ante un tema tabú como es el aborto en adolescentes". La entrada es libre hasta completar el aforo.

El viernes 9 de octubre, a las 20,30 horas, es el turno de 'Operetta', un espectáculo que llega al MVA para todos los públicos con música acapella, teatro gestual y mucho humor. Con solo las voces a cappella de los tramoyistas, sastres, iluminadores y otros trabajadores del mundo teatral, "se reinterpreta el significado de escenas emblemáticas del virtuoso y enigmático mundo de la ópera, a partir del 'gag' humorístico y mucha imaginación". La entrada es con invitación desde 'www.culturama.cliqueo.es' a partir del lunes, 5 de octubre.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

Además, la compañía Ángeles de Trapo lleva a Yunquera su espectáculo de títeres 'Lemba', ganador de los Premios Ateneo de Teatro en la categoría infantil. La cita será el 6 de octubre a las 17,30 horas en la Casa de la Cultura.

La Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga de Alhaurín de la Torre acoge el 6 de octubre, a las 19,30 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas' con la poeta Ana Rossetti, acompañado por la música de Alicia Tamariz. La entrada es con reserva telefónica llamando al 952 416 774.

También desde la Casa de la Cultura de Yunquera partirá 'A Mares', el pasacalles de la compañía malagueña La Carpa Teatro, que recorrerá el miércoles, 7 de octubre, las calles del municipio a partir de las 13,00 horas.

Por su parte, el municipio de Canillas de Albaida acoge el domingo 11 de octubre a las 17,00 horas el espectáculo infantil 'Súper Raritos' de La Carpa Teatro que "invitará a los más pequeños a reír, a reflexionar y a celebrar la diferencia". La entrada es libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

Asimismo, el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama), 'Presencias 62. Arte Libre'. Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama "muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño". La muestra se podrá visitar hasta el 27 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas.

El espacio expositivo también acoge la exposición Arte Mayor, una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición se puede visitar hasta el 30 de octubre en el mismo horario.

A su vez, el Museo de Arte de la Diputación de Antequera (MAD) acoge 'Eres feliz y no lo sabes', una exposición de la artista Cristina Vázquez que reúne 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela y que propone "una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella". La exposición podrá visitarse en las salas temporales de la planta baja del MAD de Antequera hasta el 24 de enero de 2027, de lunes a sábado de 10,00 a 20,30 horas.