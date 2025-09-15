El teatro del Centro de Servicios Sociales de Churriana, en Málaga, acoge el evento 'La tele que nos parió'

La edil del distrito Churriana, Mercedes Martín, junto al director del evento Fernando Ramos, ha informado del programa en el que intervienen Toñi Moreno, José Manuel Parada, Irma Soriano y Manolo Sarria. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

La cita es el jueves, 18 de septiembre a las 20 horas, y presenta a Toñi Moreno, José Manuel Parada, Irma Soriano y Manolo Sarria

El teatro del Centro de Servicios Sociales de Churriana, en la ciudad de Málaga, acoge el evento 'La tele que nos parió'. La cita es este próximo jueves, 18 de septiembre a las 20.00 horas, y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. La concejala delegada del distrito Churriana, Mercedes Martín, junto al director del evento Fernando Ramos, ha informado este lunes sobre el programa.

Los presentadores de televisión Toñi Moreno, José Manuel Parada e Irma Soriano, y el humorista Manolo Sarria contarán anécdotas, curiosidades y recuerdos sobre este medio. Todos ellos estarán conducidos por el presentador Fernando Ramos.

En el evento, los asistentes, interactuarán con los presentadores y el humorista, ya que podrán formular preguntas durante el evento. 'La tele que nos parió' desvelará algunos de los procesos del funcionamiento, que son pocos conocidos por el público, y lo que transcurre detrás de las cámaras,