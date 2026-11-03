El Teatro Cervantes de Málaga acerca la ópera a los estudiantes malagueños por tercer año consecutivo

Archivo - Fachada del Teatro Cervantes de Málaga - DANIEL PÉREZ / TEATRO CERVANTES - Archivo

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Málaga ponen en marcha la tercera edición de Cervantes Lírico, un programa educativo que permite a los estudiantes malagueños conocer la ópera desde dentro.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Ópera Estudio de Málaga, ofrecerá tres sesiones los días 26 de noviembre de 2026, 16 de febrero y 25 de mayo de 2027, han indicado en un comunicado.

Cervantes Lírico ofrece al alumnado una forma diferente de acercarse a la ópera, más allá de la experiencia habitual como espectador. A través de la asistencia a los ensayos, los estudiantes conocerán el trabajo artístico y técnico que precede a cada estreno y a los profesionales que participan en él. El programa está dirigido a estudiantes de sexto de Primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial.

La primera sesión, programada el 26 de noviembre, estará dedicada a 'Don Procopio', la ópera bufa de Georges Bizet que forma parte del proyecto Ópera Estudio de Málaga, con dirección escénica de Mario Gas, dirección artística de Carlos Álvarez y musical de Carlos Aragón.

Por otro lado, el 16 de febrero los estudiantes asistirán a un ensayo de ' La traviata', de Giuseppe Verdi, con dirección escénica de Henning Brockhaus y musical de Álvaro Albiach.

La última cita de esta edición, el 25 de mayo, será con ' Norma', de Vincenzo Bellini, protagonizada por la soprano malagueña Berna Perles y bajo la dirección musical de Julio García-Vico. Las tres producciones forman parte de la 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes.

La iniciativa llega a su tercera edición tras dos cursos de colaboración entre el Teatro Cervantes y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Desde su puesta en marcha en el curso 2024-2025, Cervantes Lírico ha permitido a más de 1.200 estudiantes de distintos centros de toda la provincia acercarse al proceso de creación de producciones como ' Aida', 'Werther' o ' Tristan und Isolde', entre otras.

Las sesiones se celebrarán en horario de tarde, con una duración mínima prevista de dos horas y media. Los centros educativos interesados en participar pueden solicitar plaza para grupos de hasta 50 estudiantes, acompañados por dos docentes, a través de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.