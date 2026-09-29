El Teatro Cervantes de Málaga amplía su programación con el Concierto Extraordinario Año Nuevo, 'Lengua' y Antonio Arco

Orquesta Filarmónica de Málaga. - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga ha ampliado su programación para esta temporada con tres nuevas citas de música y teatro que se desarrollarán entre enero y septiembre de 2027. La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrecerá el 3 de enero su Concierto Extraordinario de Año Nuevo, la compañía de teatro La Líquida representará 'Lengua' del 7 al 31 de enero dentro del Festival de Teatro y el cantante granadino Antonio Arco actuará el 10 de septiembre con su 'Gira 10 motivos para seguir cantando'.

Las entradas, ha informado el Teatro Cervantes a través de un comunicado, salen a la venta este martes a las 18,00 horas para el Concierto Extraordinario de Año Nuevo y 'Lengua'; mientras que las de Antonio Arco ya están disponibles en la web y en taquilla del teatro.

El Concierto Extraordinario de Año Nuevo de La Orquesta Filarmónica de Málaga estará dirigida en esta edición por Guillermo García-Calvo, quien ha desarrollado buena parte de su trayectoria internacional en la Wiener Staatsoper, donde ha dirigido más de 250 representaciones de ópera y ballet.

El director español también ha trabajado en escenarios como el Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu y fue director musical del Teatro de la Zarzuela entre 2020 y 2023.

El programa del concierto, previsto para el 3 de enero a las 20,00 horas y con entradas a 36 euros, incluye obras de Offenbach, Lehár, Johann Strauss II, Liszt, Massenet y Chabrier. Entre las piezas figuran la obertura de 'Orfeo en los infiernos', el vals 'Oro y plata', 'El bello Danubio azul', el 'Vals Mephisto', la 'Méditation' de 'Thaïs', 'España' y la obertura de 'El murciélago'.

Por su parte, La Líquida llevará 'Lengua' al Museo Interactivo de la Música de Málaga, Mimma, dentro de la programación del Festival de Teatro. El montaje podrá verse del 7 al 31 de enero, de jueves a sábados a las 20,00 horas y los domingos a las 19,00 horas, con entradas a 18 euros.

La obra está escrita, dirigida e interpretada por David García-Intriago y combina humor, improvisación, música en directo y textos del Siglo de Oro. El montaje utiliza la figura del 'bululú' para acercar al público textos de Lope de Vega, Quevedo, Calderón y Cervantes. La música en directo correrá a cargo de Santiago Vokram.

La ampliación de la programación se completa con la actuación de Antonio Arco, que llegará al Teatro Cervantes el 10 de septiembre con su 'Gira 10 motivos para seguir cantando'.

El músico y compositor granadino, quien inició su trayectoria musical al frente de El Puchero del Hortelano, estará acompañado en esta ocasión por Zeke Olmo, a la batería; Gonzalo Vereda, a las guitarras eléctrica y acústica, y Patricio García, al bajo y los coros. El concierto tendrá lugar a las 20,00 horas, con entradas entre diez y 27 euros.