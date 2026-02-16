El Teatro del Soho de Málaga acoge 'La Venganza de Don Mendo' el 27 y 28 de febrero

Archivo - 'La Venganza De Don Mendo' - TEATRO DEL SOHO/RAFA NUNEZ OLLERO - Archivo

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

'La Venganza de Don Mendo' llega al escenario del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga los próximos 27 y 28 de febrero. Adaptada y dirigida por Paco Mir (Tricicle), "esta comedia clásica pretende hacer reír a toda costa".

El público malagueño podrá disfrutar durante la Semana Blanca de esta célebre pieza escrita por Pedro Muñoz Seca, un éxito desde su primer estreno en el año 1918, la cuarta más representada de todos los tiempos en España.

Con un reparto formado por Juanfra Juárez, Cristina Almazán, Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya, Moncho Sánchez-Diezma y Nuria Díaz Reguera, se trata de una obra que combina el teatro en verso y la parodia, haciendo uso de todos los trucos teatrales como personajes arquetípicos, anacronismos, referencias contemporáneas, juegos de palabras y visuales, chistes baratos que, bien dichos, parecen sublimes, vodevil, canciones, bailes, acrobacias y luchas.

El director, Paco Mir, ha explicado que "hacemos 'La Venganza de Don Mendo' porque queremos que el público ría tanto como hemos reído nosotros preparándola. Tomándonos unas cuantas libertades que la convierten en una obra rabiosamente contemporánea. Una adaptación que le imprime un ritmo escénico actual, una puesta al día de los chistes que han perdido sus referencias y unos toques de Tricicle, los Muñoz Seca del teatro gestual".

Por último, han recordado que las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.