Telefónica y la UMA impulsan la integración de redes 5G, 6G y comunicaciones satelitales en Europa

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MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha colaborado con la Universidad de Málaga (UMA) en el desarrollo del proyecto Victoria-Satélite, una iniciativa pionera para impulsar el desarrollo de un modelo de conectividad híbrido, en el que redes terrestres y satelitales se integran directamente y de forma nativa para dar forma a las futuras redes 5G avanzado y 6G no terrestres (NTN).

En un comunicado, han detallado que la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Europea y se ha financiado con fondos europeos NextGeneration.EU, llevará a cabo el desarrollo de casos de uso que requieren continuidad de la comunicación cuando no se dispone de cobertura satelital, y se ofrecerá como plataforma para la investigación y desarrollo, donde la unión de redes es clave para garantizar la resiliencia, cobertura y continuidad del servicio.

Telefónica, "fiel a su propósito de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales y a su compromiso con la innovación", ha desplegado una solución multi-órbita, flexible y escalable, capaz de adaptarse dinámicamente a diferentes constelaciones de satélites, han detallado.

En concreto se está probando con un modelo de satélite geoestacionario --que orbita coincidiendo con la rotación de la Tierra-- de Hispasat, y se espera que en el futuro se puedan aplicar a nuevos modelos satelitales de órbita terrestre baja (LEO).

La infraestructura desplegada integra equipos de alto rendimiento, sistemas avanzados de seguimiento y una completa arquitectura de comunicaciones que combina redes IP y tecnologías satelitales. Además, incluye un sistema centralizado de supervisión y control que permite la visibilidad en tiempo real, la operación remota y la gestión proactiva de incidencias.

El director general de Empresas y Administraciones de Telefónica España, Eduardo Ariste, ha señalado que "esta iniciativa se está consolidando como uno de los ecosistemas de experimentación más avanzados de Europa para el desarrollo de las tecnologías que definirán las redes del futuro".

"Y con ella, Telefónica refuerza su papel como socio tecnológico de referencia en el ámbito de las comunicaciones avanzadas, contribuyendo a la soberanía tecnológica europea. Este proyecto nos permite demostrar que tenemos capacidad para evolucionar las redes conectadas para que estén totalmente integradas y sean transfronterizas, contribuyendo así al desarrollo del ecosistema paneuropeo de innovación", ha agregado.

Por su parte, el responsable del proyecto en la UMA, Pedro Merino Gómez, ha señalado que "gracias a este proyecto y a la colaboración con Telefónica, la Universidad de Málaga dispone de una infraestructura de última generación que permitirá profundizar en el estudio de la integración de comunicaciones 5G terrestres y sistemas satelitales, abriendo nuevas oportunidades en investigación, innovación y desarrollo tecnológico".

Por último, han destacado que "el valor diferencial de este proyecto radica en su capacidad para reunir infraestructuras de vanguardia, talento investigador, industria y administraciones en un mismo entorno, validando la innovación en condiciones reales y acelerando su llegada al mercado".

"Una combinación única de capacidades que convierte a Victoria-Satélite en un activo estratégico para reforzar la competitividad digital, la autonomía tecnológica y el liderazgo europeo en 5G, 6G y comunicaciones no terrestres", han valorado.