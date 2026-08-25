La temperatura del mar en Málaga pasa de 28,80 grados a 15,6 grados en una semana

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MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto trae otra cifra histórica en la temperatura del agua del mar en Málaga y, si el pasado 18 de agosto la temperatura registrada en la boya del Puerto fue de 28,80ºC, este martes la temperatura ha sido de 15,6ºC.

Cabe recordar que la pasada semana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió de las "temperaturas altísimas del agua del mar en el Mediterráneo, muy por encima de lo normal en estos días para la época del año" y fue cuando la boya del Puerto de Málaga llegó a registrar "un valor increíble" de 28,80ºC.

Ahora, según los datos consultados, el valor es en descenso y marca el mínimo registrado en agosto. En concreto, se trata de una temperatura de 15,6ºC.

Así, además de las de este martes, las temperaturas más bajas registradas, por ahora en este mes de agosto, son los 18 grados de este pasado martes y los 19 grados del pasado día 5.

Por el contrario, además de los 28,80 grados registrados el 18 de agosto, también se registraron como temperaturas más altas de este mes los 27,9 grados del día 16 de agosto y los 27,6 del día 14.