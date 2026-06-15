La temporada alta de playas arranca en Málaga con el mantenimiento de las banderas azules y el distintivo de calidad

Comienza la temporada alta de playas en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga estrena este lunes la temporada alta de playas con el despliegue de todos sus servicios y el mantenimiento de sus las banderas azules y los distintivos de Q de Calidad, Accesibilidad Universal y S de Sostenibilidad Turística en siete zonas de baño urbanas.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, acompañada por el concejal del distrito Centro, Francisco Cantos, el director de la cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol, Francisco Franco, junto a representantes de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol (Aeplayas) en Málaga y de otros colectivos profesionales y asociativos, han presentado la temporada alta de playas de Málaga que se inicia este lunes.

Entre los servicios puestos en marcha para la ciudadanía se encuentran los de socorrismo, mantenimiento y el programa 'Disfruta la playa', entre otros, y diversas mejoras realizadas lo que suma una inversión municipal de más de 2,8 millones de euros.

En este sentido, las playas de Pedregalejo, Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia y San Andrés vuelven a lucir las banderas azules que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). La ciudad de Málaga ha renovado este distintivo que acredita el reconocimiento en estas siete playas urbanas.

Junto a este galardón, las siete zonas de baño urbanas de la capital mantienen las certificaciones Q de Calidad Turística y Accesibilidad Universal, además del distintivo S de Sostenibilidad Turística' del Instituto para la Calidad Turística de España. Asimismo, los espacios de La Misericordia, San Andrés, El Dedo, Malagueta y Pedregalejo repiten un año más con el galardón de Ecoplayas.

DOS NUEVAS TORRES DE VIGILANCIA

El litoral del término municipal abarca un total de 17,5 kilómetros, de los cuales 13,5 kilómetros corresponden a las 15 playas de la capital. Para facilitar el tránsito de los usuarios, este espacio cuenta con 3.416 metros de pasarelas de hormigón, 140 duchas y 45 lavapiés.

Como novedad en las infraestructuras de seguridad, el servicio de salvamento y socorrismo estrena este año dos nuevas torres de vigilancia incorporadas recientemente para ampliar la cobertura visual de los profesionales. Asimismo, este verano se completará la puesta en funcionamiento de la renovada red de megafonía de las playas, que ha supuesto una inversión de más de 180.000 euros.

Respecto a los servicios, las labores globales de mantenimiento arrancaron en Semana Santa, mientras que el operativo de socorrismo, activo hasta ahora los fines de semana, pasa a prestar servicio diario desde este 15 de junio. Este despliegue de prevención y rescate cubre toda la costa urbana, desde el límite con Torremolinos hasta la zona de La Araña.

Además, las tareas ordinarias de cuidado del entorno se verán reforzadas con el servicio de recogida de sólidos flotantes para garantizar la limpieza de las aguas de baño. En este sentido, los barcos 'quitanatas', están en marcha desde el pasado 1 de junio y seguirán prestando su servicio hasta el 30 de septiembre, en horario de 10,00 a 18,00 horas, con tres embarcaciones.

El horario de vigilancia se mantendrá ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas todos los días, hasta el próximo 15 de septiembre. El equipo está configurado por un coordinador, cuatro patrones de embarcación, ocho enfermeros, dos conductores, dos técnicos de emergencias y 27 socorristas.

En cuanto a la infraestructura técnica, el servicio dispone de ocho puestos de asistencia sanitaria, 27 torretas de salvamento, 27 mástiles, una embarcación regular, cinco motos náuticas y dos ambulancias con sus respectivos técnicos. Por otra parte, un equipo de una treintena de operarios trabaja desde el 1 de marzo en la conservación y reparación preventiva de módulos de aseo, pasarelas, barandillas y duchas.

Esta fórmula de gestión anual permite al Ayuntamiento anticiparse al desgaste diario de las instalaciones, dar continuidad a la renovación de plataformas de hormigón y subsanar rápidamente los desperfectos ocasionados por temporales o actos vandálicos. Además, garantiza la accesibilidad en la totalidad de sus playas y ofrece el programa específico 'Disfruta la Playa'.

El plan mantiene sus dos fórmulas de atención con personal técnico: tres puntos de baño asistido --Misericordia, Malagueta y El Dedo-- y cinco puntos de baño autónomo --Guadalmar, San Andrés, La Caleta, Pedregalejo y El Palo--.

Durante la segunda quincena de junio, el servicio asistido operará en turnos desde las 11,00 a las 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas, al igual del que ya se ha ofrecido los primeros fines de semana de junio y que se repetirá durante los dos primeros fines de semana de septiembre.

Los usuarios del baño autónomo dispondrán de material técnico especializado que incluye sillas anfibias, grúas con arnés y vestuarios adaptados, cuyas llaves de acceso se solicitan en los módulos de enfermería. Estas zonas cuentan además con rampas, pasarelas de hormigón sustituidas recientemente, duchas adaptadas y puestos de vigilancia cercanos.

Málaga continúa apostando también de forma pionera por los sistemas de audioplayas. En lo que va de ejercicio, el Consistorio ha destinado 16.390 euros a la renovación y adquisición de material de apoyo.

A esta inversión se suma la renovación de 250 metros lineales de pasarelas de hormigón en las playas de Misericordia y La Araña, sustituidas por nuevos modelos que cumplen la normativa vigente de 1,80 metros de anchura.

Otra de las principales novedades de la temporada será el inicio, en fase de proyecto piloto, de los nuevos lavapiés con agua de mar en la playa de la Malagueta, una medida de sostenibilidad que comenzará a funcionar de forma progresiva en el mes de julio.

ASEOS PÚBLICOS Y SERVICIOS ADAPTADOS

Las playas de la ciudad cuentan con 47 aseos públicos distribuidos en 27 módulos: 25 de madera y dos de obra. De ellos, 27 están adaptados a personas con movilidad reducida. Además, en los aseos de Malagueta hay un espacio reservado con cambiador de bebés. Los tres baños para personas ostomizadas se encuentran en Malagueta, Misericordia y Pedregalejo.

El acceso a ellos es exclusivamente para personas ostomizadas, que deben realizar una llamada a los números que figuran en el acceso y se les facilita la clave de acceso. El horario es de 8,00 a 20,00 horas.

El dispositivo de Seguridad durante la campaña de verano se despliega en paseos marítimos y playas de todo el término municipal de Málaga con efectivos tanto de la Policía Local como de Protección Civil.

En el caso de la Policía Local, el número de agentes que cubre estos servicios específicos se sitúa entre los 12 y los 16 efectivos entre motoristas y unidades de paisano, que se suman a los agentes del turno ordinario que están operativos cada día.

Se centran en la prevención de la delincuencia y en el respeto a las ordenanzas municipales, la regulación del tráfico, el adecuado uso de las instalaciones, la utilización de motos acuáticas o la venta ambulante sin autorización. Para estas labores también se contará con el apoyo de la unidad de drones.

Por su parte, Protección Civil también contará con presencia en el litoral con un dispositivo especial durante los fines de semana. Así, cuenta con efectivos en bicicleta y a pie que van equipados con desfibriladores automáticos.

Limasam ha incorporado tres nuevas unidades de tractores limpia playas más remolque y equipos especiales. Por su parte, la aplicación de descarga gratuita del Ayuntamiento de Málaga, 'Málaga Funciona', permite conocer la bandera que ondea cada día.

Para esta temporada se ha actuado en los parques infantiles ubicados en estos espacios marítimos para tenerlos a punto y conforme a las normativas europea y autonómica.