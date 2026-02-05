El temporal reduce hasta diez metros la anchura de varias playas de Marbella (Málaga)

El concejal de Marbella Diego López visita playas del municipio tras temporal - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha activado un dispositivo especial por el temporal que se está registrando en la actualidad y que está afectando de manera generalizada al litoral del municipio. El primer balance técnico realizado por los servicios municipales confirma pérdidas de arena de especial relevancia en distintos puntos de la costa.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en la playa de Artola-Cabopino se ha detectado una merma aproximada de cinco metros de anchura y 1,20 metros de altura en toda la franja comprendida entre el sistema dunar y la línea de pleamar.

En el tramo más estrecho de la Venus-Bajadilla, la anchura útil ha pasado de unos trece metros antes del temporal a apenas tres, lo que supone una reducción cercana a los diez metros. Por su parte, la de San Pedro Alcántara ha sufrido también una pérdida estimada de diez metros de anchura y dos metros de altura, con graves afecciones en el sistema de saneamiento.

En el resto de playas afectadas se han detectado pérdidas significativas de arena, cuya cuantificación continúa siendo evaluada por los servicios técnicos municipales.

"Este episodio ha agravado una situación ya delicada tras los temporales registrados en las últimas semanas, configurando un invierno especialmente adverso para el litoral marbellí", ha apuntado el concejal del ramo, Diego López, que ha indicado que las afecciones se extienden a enclaves como Las Cañas, Las Chapas, La Víbora, Real de Zaragoza, Alicate, Adelfa-Realejo, El Pinillo, Nagüeles, Cortijo Blanco, Guadalmina y las playas urbanas de Venus, Faro y La Fontanilla.

En estos puntos se han producido descalces de accesos, acumulaciones de cañas y restos vegetales, así como daños en sistemas dunares, pasarelas, duchas, torretas de vigilancia, zonas de sombra adaptadas y otros elementos del mobiliario.

"Especialmente relevantes son los desperfectos registrados en el litoral de San Pedro Alcántara, donde el temporal ha provocado la rotura del saneamiento integral y la desaparición de aproximadamente 400 metros de tubería, quedando completamente expuestos pozos y elementos de contención", ha señalado el edil, que ha destacado que "de forma inmediata, se han iniciado las actuaciones necesarias para eliminar cualquier riesgo y garantizar la seguridad ambiental".

Ha explicado, además, que "el Ayuntamiento está priorizando las labores de limpieza, el balizamiento de los accesos afectados, el aseguramiento de las infraestructuras dañadas y el reperfilado de playas mediante maquinaria específica, con el objetivo de restablecer progresivamente el uso público del litoral en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan".

En este punto, ha especificado que de forma paralela, "los servicios técnicos continúan evaluando el alcance total de la situación para planificar las intervenciones pertinentes en las próximas semanas".

El responsable municipal ha subrayado que este último temporal se suma a los registrados durante el pasado mes de enero, que "ya obligaron a intensificar de forma notable los trabajos de limpieza y recuperación del litoral".

"Como consecuencia de aquellos episodios de inestabilidad, se retiraron más de 1.460 toneladas de cañas y restos vegetales, con especial incidencia en playas como La Fontanilla, Casablanca, Nagüeles, El Alicate y La Víbora, así como en todo el frente costero de levante, desde Adelfas-Los Monteros hasta Artola-Cabopino", ha desgranado.