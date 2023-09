Teodomiro López renuncia de su cargo para presentarse candidato a rector de la UMA

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Teodomiro López Navarrete ha presentado su renuncia tras ocho años como vicerrector de Investigación y Transferencia para presentarse candidato en las próximas elecciones a rector de la Universidad de Málaga (UMA) para suceder a José Ángel Narváez.

Así, el Catedrático de Química Física de la UMA se suma a Ernesto Pimentel, en la última legislatura vicerrector de Estudios, y Juan José Hinojosa, decano de Derecho, haciendo pública este lunes su dimisión e intención de ser el futuro rector de la Universidad, en unas elecciones que se prevén para finales de este año.

Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la comunidad universitaria en la que señala que ha presentado al rector su dimisión "tras una decisión personal y profundamente meditada", y después de "haber concluido adecuadamente todos los asuntos de mi competencia relativos al curso 22/23".

Teodomiro López ha renunciado ahora, antes del inicio de este año académico, al considerar que "es el momento más adecuado y beneficioso para la comunidad, garantizando así el buen funcionamiento y la continuidad en el trabajo de la institución desde el primer día del nuevo curso".

Para él, "ha sido un período fascinante de mi vida, al frente de uno de los pilares fundamentales de la universidad. A pesar de los innumerables retos que hemos tenido que afrontar durante estos casi ocho años, el balance a mi juicio ha sido enormemente gratificante". Por ello, ha agradecido a la comunidad universitaria el apoyo y esfuerzo para que "hoy la investigación y la transferencia en la Universidad de Málaga estén más cerca del prestigioso lugar que merecen", señala en el escrito.

"Y esto --ha asegurado-- es así gracias al arduo trabajo que habéis llevado a cabo desde todas las áreas y sectores de la universidad. Aunque aún nos queda mucho por lograr, estoy seguro de que, con el impulso colectivo, nuestra universidad seguirá avanzando en la dirección correcta".

El catedrático ha querido aprovechar este momento para "expresar mi más profundo agradecimiento" al personal del Vicerrectorado y a todas las instancias de la universidad con las que ha colaborado: "Su compromiso y profesionalidad reflejan una verdadera pasión por mejorar este esencial servicio público, y he constatado que lo hacen de forma ejemplar. Ha sido un auténtico privilegio trabajar codo a codo con todos vosotros y vosotras".

Asimismo, ha agradecido públicamente a José Ángel Narváez por "la enorme oportunidad que me brindó para formar parte del equipo de gobierno de nuestra universidad". Ha reconocido que "ha sido un desafío de primer orden, al que me he dedicado con el mayor entusiasmo posible. Y en ese camino me he encontrado con una comunidad universitaria comprometida que, con la suma de sus esfuerzos individuales y colectivos, liderará las acciones que la proyectarán hacia el futuro", ha valorado.

Por último, Teodomiro López se ha despedido del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia con "el mayor de los éxitos a quien me suceda, ya que sus logros serán también triunfos para toda nuestra universidad", ha concluido.