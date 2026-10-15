La Térmica acoge el arranque de Irreconciliables con una propuesta que acerca la poesía de Lorca a través del juego y la experimentación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acoge la XV edición del Festival de Poesía Irreconciliables , que este año celebra tres lustros de trayectoria bajo el lema '15 años sin reconciliarnos'.

El encuentro comenzó este pasado miércoles por la tarde con el estreno de Recreativos Federico, una propuesta lúdica y expositiva que invita a acercarse a la figura y la obra de Federico García Lorca desde otros lenguajes, combinando poesía, humor, ironía y juego.

La instalación, compuesta por siete máquinas recreativas y de consumo inspiradas en la obra del poeta y dramaturgo granadino y en su contexto, permanecerá abierta en La Térmica (sala 008) hasta el miércoles próximo, 21 de octubre. La propuesta refleja el espíritu de un festival que busca ampliar las formas de relacionarse con la poesía y explorar sus conexiones con otras disciplinas artísticas.

Dentro es este festival, este jueves se desarrollan distintas actividades que proponen nuevas formas de encuentro entre literatura, creación y público. A las 16,30 horas tendrá lugar 'Siesta poética', una lectura de cuentos a cargo de las escritoras Paula Melchor y Sabina Urraca, precedida por el encuentro 'Uvas y queso saben a beso', que combina poesía y una pequeña degustación de vino natural y queso malagueño. Es necesaria la inscripción previa.

A las 19,00 horas, Violeta Gil presentará 'Andábamos maravillados', una pieza escénica con música de Marcos Nadie que explora la amistad y el amor entre personas de dos generaciones cercanas pero diferentes. La jornada concluirá a las 20,00 horas con la presentación y lectura de 'Vecinas. Poemas desde la barriada de Palma-Palmilla', el primer poemario de las vecinas de este distrito malagueño.

La programación del festival se extenderá hasta el sábado 17 de octubre en distintos espacios culturales de la ciudad. El viernes 16, el Centro Fundación Unicaja Málaga acogerá las lecturas de Juanpe Sánchez López y Alejandro Simón Partal, seguidas de una grabación en directo del pódcast Punzadas Sonoras, con Paula Ducay e Inés García.

El sábado 17, el Museo Centre Pompidou Málaga será escenario del taller 'Juegos de palabras de amor: narrativa esculpida', coordinado por Ariadna Chez y Flor M. Yustas, mientras que la clausura tendrá lugar en el Palacio de Valdeflores con distintas intervenciones poéticas y una lectura del Colectivo Estreno en homenaje a las mujeres poetas de la Generación del 27.

Esa misma noche, el festival concluirá con Poesía en remojo, un concierto íntimo de Paloma Peñarrubia en Hammam Al Ándalus, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La edición de este año reúne a voces como Alejandro Palomas, Paula Melchor, Sabina Urraca y Violeta Gil, junto a artistas y colectivos que amplían el campo de la poesía hacia la música, la performance, la conversación y las propuestas participativas.