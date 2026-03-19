La Térmica inaugura 'Si recordar fuera olvidar', la nueva exposición de la malagueña Irene González

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, acoge la exposición 'Si recordar fuera olvidar', de la artista malagueña Irene González - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha acogido la exposición 'Si recordar fuera olvidar', de la artista malagueña Irene González. La muestra, que podrá visitarse hasta el 24 de mayo en la Sala 014, forma parte de una coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (Marco), donde el proyecto se exhibió previamente entre octubre de 2025 y enero de 2026.

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha inaugurado la exposición junto con la propia artista y la comisaria de la muestra, Patricia Verdial Garay, ha subrayado la importancia de acoger en La Térmica un proyecto como este, destacando que supone "una gran satisfacción volver a contar con Irene González en este espacio, especialmente después de su paso por nuestro programa de residencias, y hacerlo además con una exposición de esta calidad, fruto también de la colaboración con otra institución cultural de referencia", según ha recogido la institución provincial en una nota.

Asimismo, ha señalado que este proyecto se enmarca en la apuesta de La Térmica por la creación artística contemporánea vinculada a artistas malagueños, como reflejan también las exposiciones individuales de creadores como Carla Hayes, Timsam Harding o el programa RARA Residencia. La apertura oficial al público tendrá lugar este jueves a las 20,00 horas.

'Si recordar fuera olvidar', título tomado de un poema de Emily Dickinson, plantea una reflexión en torno a la memoria como un proceso inestable, donde recordar no implica necesariamente fijar, sino también dejar ir. En el trabajo de Irene González (Málaga, 1988) se percibe tensión entre la memoria y la pérdida, lo que se convierte en el eje central de su práctica artística.

A través del dibujo, desarrollado desde la pausa y la atención al detalle, la artista construye un lenguaje visual que se aleja de la inmediatez contemporánea para situarse en un territorio de observación, silencio y tiempo suspendido. Sus obras, realizadas sobre papel, exploran la fragmentación, la repetición y la relación entre imagen y vacío, generando una narrativa íntima que conecta con lo emocional y lo perceptivo.

De este modo, según ha detallado la Diputación, el proyecto propone así una experiencia que invita al espectador a detenerse y a habitar el tiempo de otra manera, en un ejercicio de contemplación que dialoga con el lenguaje cinematográfico y con la construcción de la memoria a través de imágenes.

En este sentido, la exposición se completa con un ciclo de cine que se desarrollará en La Térmica los días 20 de marzo, 9 de abril, 29 de abril y 15 de mayo, con la proyección de 'El espejo' (1975), de Andréi Tarkovski; 'El otoño de la familia Kohayagawa' (1961), de Yasujiro Ozu; una sesión dedicada a los cortometrajes de Maya Deren -'Meshes of the Afternoon' (1943), 'At Land' (1944) y 'Ritual in Transfigured Time' (1946)-; y 'Jeune femme à sa fenêtre lisant une lettre' (1983), de Jean-Claude Rousseau.

Cada sesión contará con presentaciones y charlas posteriores a cargo de José Manuel Mouriño, Juan Ortiz y Paloma López Villafranca, y el ciclo se cerrará con un encuentro con la propia artista Irene González que incluirá una visita guiada a la exposición y una conversación con el público.

Irene González es artista visual licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, donde también cursó el Máster en Dibujo: Creación, Producción y Difusión. Su trabajo ha podido verse en exposiciones individuales como 'Lo personal y lo lejano' (Galería Silvestre, Madrid, 2023) y en ferias internacionales como Drawing Now Paris. Vive y trabaja en Madrid.