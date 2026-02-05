La Térmica de Málaga presenta su programa más ambicioso con artistas como Kiki Morente, Depresión Sonora o Queralt Lahoz

La Térmica presenta su programación más ambiciosa con referentes internacionales y nacionales y una fuerte apuesta por el territorio - DPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha presentado la programación de grandes actividades que desarrollará a lo largo de los próximos meses; una propuesta amplia y transversal que se llevará a cabo tanto en el propio centro cultural como en distintos municipios de la provincia con la colaboración de Cervezas Victoria. La programación se articula en torno a tres grandes ejes: La Térmica Village, Ancá La Térmica y Red Friday, y refuerza el posicionamiento del centro como uno de los proyectos culturales más activos y reconocidos del territorio.

Durante la presentación, el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado "la enorme diversidad y calidad de una programación que refleja muy bien el momento creativo que vive La Térmica", subrayando además "la capacidad del centro para generar proyectos con identidad, abrirse a nuevos públicos y proyectar una imagen cultural sólida dentro y fuera de Málaga".

En este sentido, ha recordado que el Observatorio de la Cultura ha situado recientemente a La Térmica en el puesto 77 del ranking nacional (ascendiendo diez puestos desde el año anterior), y situándose en el número nueve en el ámbito andaluz, un reconocimiento que avala el trabajo desarrollado en los últimos años.

Durante la presentación de la programación también han intervenido la coreógrafa Ximena Carnevalle, comisaria del programa de performances del Red Friday, el artista plástico Darko, que llevará a La Térmica Village una propuesta de carácter participativo para todo el público, y el artista El Nieto Manuel, encargado de cerrar el acto con música en directo. Su presencia simboliza la apuesta de La Térmica por el talento emergente y anticipa su participación en el Village de Nerja.

PROGRAMACIÓN MUSICAL CON IDENTIDAD DE FESTIVAL

La programación escénica de La Térmica en 2026 se presenta como un proyecto plenamente consolidado, con más de 40 artistas y actuaciones a lo largo del año. No se trata de una suma de conciertos, sino de una propuesta cultural coherente que combina artistas de proximidad, figuras nacionales consolidadas y proyectos emergentes, abarcando una amplia diversidad de géneros musicales.

Así, la propuesta de La Térmica Village propuesta se refuerza en 2026 como uno de los grandes ejes del proyecto cultural del centro, consolidando su vocación descentralizada y su apuesta por llevar la creación contemporánea a distintos municipios de la provincia. Las citas previstas en Nerja (14 de marzo), Archidona (9 de mayo), Pizarra (26 de septiembre) y Estepona (7 de noviembre) combinarán conciertos, performances, propuestas colectivas y diseño en el espacio público.

Como novedad, en su tercera edición La Térmica Village se celebrará por primera vez en municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura más contemporánea a todos los públicos de la provincia. No en vano, La Térmica Village refuerza su apuesta por la colaboración institucional a partir de la coproducción de cada cita entre el centro cultural de la Diputación y los ayuntamientos de los municipios que acogen cada Village.

En el apartado musical, destacan nombres como Depresión Sonora, Raya Diplomática, Queralt Lahoz, Kiki Morente o Cervatana. En el programa performativo destaca el 'Taller de acción urbana y estructuras efímeras', del artista Darko, que invitará al público a vivir una experiencia directa y participativa con el espacio y la creación artística. Se trata de una propuesta única para cada edición de las ediciones, cuyo desarrollo y detalles se irán concretando próximamente.

Finalmente, el Red Friday, el evento más emblemático e identitario de La Térmica se concentra este año en tres fechas: 17 de abril, 5 de junio y 2 de octubre. La programación musical reunirá a artistas en un momento clave de su trayectoria, como Pablopablo, junto a proyectos consolidados y emergentes como La Milagrosa, Teo Lucadamo, Yawners, Buenos Vampiros o Amor Líquido.

El Red Friday mantiene además su carácter multidisciplinar, incorporando performances en la Sala 005 de La Térmica, coordinadas por Ximena Carnevalle, con propuestas destacadas como Serenity Rave, Dr0ne Howl o Pletórico, que amplían la experiencia más allá del concierto y refuerzan la identidad contemporánea del formato. A ello se suman las cápsulas de Málaga de Moda, que continúan formando parte de la programación.

Por su parte, Ancá La Térmica continúa afianzándose como una propuesta pensada para el público familiar, con especial atención a la música de autor, las propuestas poéticas y los formatos cercanos. Las dos citas programadas, el 18 de abril y el 6 de junio, ofrecerán una experiencia que combina conciertos, actividades participativas y acciones escénicas en un ambiente abierto e intergeneracional.

La primera cita contará con la actuación de Christina Rosenvinge y con performances como Grotte, de Sirio Rubio, y Carroza Kinki Kids, de Ventura Díaz (Camilo Padilla y Jorge Díaz), que aportarán creatividad escénica y un toque lúdico a la jornada. Por su parte, el 6 de junio actuará María Rodés y se podrán disfrutar acciones escénicas como Koroco, de Luichi Leal, y Karaoke Gestual, de Alejandro Morales, que invitan a la participación y a la interacción con el público más joven y familiar.

Estas propuestas refuerzan el carácter único de Ancá La Térmica, combinando música, performance y acciones interactivas en un espacio pensado para disfrutar en familia.

El diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, ha concluido agradeciendo la colaboración de Cervezas Victoria y su compromiso con la cultura, y destacando la posición de La Térmica "como referente cultural a nivel nacional al combinar creación contemporánea, música, pensamiento y territorio en una propuesta abierta, diversa y cada vez más reconocible. La programación 2026 consolida el centro como un espacio que no solo acoge cultura, sino que la genera, la proyecta y la comparte con un público amplio y plural, consolidando su vocación de puente entre artistas, ciudadanía y territorio".