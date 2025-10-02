La Térmica de Málaga presenta un trimestre con varias propuestas instalativas y la intervención mural de artistas

Manuel López Mestanza, vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, acompañado por los artistas Omar Janaan, Diana Fonseca, Carla Hayes y Timsam Harding. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, termina 2025 con un trimestre expositivo en el que confluyen propuestas instalativas e intervenciones murales a cargo de cuatro voces artísticas de proyección internacional, como son la artista cubana Diana Fonseca y los malagueños Carla Hayes, Timsam Harding y Omar Jannan.

A través del humor gráfico, el collage, la instalación, el trabajo textil y la investigación sonora, estas exposiciones ofrecen un recorrido por los lenguajes y discursos "más actuales del arte", han asegurado en la presentación.

Fonseca, Hayes y Harding basan su trabajo en esculturas instalativas y Janaan realiza una intervención mural directa y efímera con un centenar de viñetas totalmente apegadas a la realidad. Tres de ellas se inauguran en este mes de octubre, mientras que el proyecto de Timsam Harding llegará el 4 de diciembre.

El vicepresidente provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este jueves la programación acompañado por los artistas Omar Janaan, Diana Fonseca, Carla Hayes y Timsam Harding.

"A través de lenguajes muy distintos estos artistas nos ofrecen un recorrido plural que nos invita a reflexionar sobre cuestiones tan universales como la sociedad, la memoria, el cuerpo, la identidad o la percepción sensorial", ha comentado, añadiendo que "son cuatro miradas diferentes, pero unidas por la capacidad de emocionarnos y hacernos pensar".

Así, este viernes 3 de octubre, en el RED Friday de La Térmica, se inaugura en la sala 008 'Amor, humor y desamor' del humorista, pedagogo y artista marbellí Omar Janaan. La muestra presenta un centenar de viñetas de humor gráfico de diversos tamaños y realizadas en acrílico sobre intervención mural directa. Con un título inspirado en el libro homónimo de Gloria Fuertes, el discurso se articula en torno al amor como motor vital, el humor para señalar lo que más chirría de la sociedad actual y el desamor como reverso oscuro de la existencia.

Con un estilo en línea sencilla y pop naif, las piezas de Janaan reivindican el humor como prisma desde el que observar cualquier situación vital y hacen honor al lema que define el constante de la obra del artista y del que ha hecho su marca personal, 'Ríete de todo'.

Esta instalación artística efímera, que ha cambiado por completo la fisonomía del espacio y que viene respaldada por su éxito en otros municipios de la provincia malagueña y fuera de ella, se podrá visitar hasta el 11 de enero de 2026.

Omar Janaan (Marbella, 1988) lleva afilando el lápiz y el ingenio desde 2009. En sus dibujos ha retratado el lado más tierno y negro de la sociedad. Sus ilustraciones se han podido ver en diversos medios, ha mantenido una continua labor de investigación sobre el humor desde todas sus vertientes y ha colaborado activamente con diversos artistas transdisciplinares. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Por otro lado, La Térmica acoge la obra más reciente de la artista cubana Diana Fonseca, que presenta el próximo 16 de octubre su exposición 'Entelequia', un trabajo realizado ex profeso para este centro. Fonseca concibe su práctica artística como su propia entelequia: el ser humano tiende a buscar lo bello, lo que evoluciona y se perfecciona, y el arte se convierte en el medio más genuino para emprender ese viaje, han indicado en la presentación.

Esta exposición se presenta "como un collage emocional, una recopilación de objetos que sirven como canales de conexión con el mundo interior de la artista". Instalaciones, esculturas, pintura y videocreación llenarán la sala 014 para hablar del tiempo, la culpa, el desarraigo, el recuerdo de la tierra que tuvo que ser abandonada, la libertad y la empatía.

Diana Fonseca es graduada del ISA (La Habana) y ha expuesto en galerías y museos de Cuba, Europa y Estados Unidos. Su obra aborda lo cotidiano y lo banal desde una mirada lírica y crítica. En 2015 recibió el Premio de adquisición EFG Bank & ArtNexus en Bogotá.

También en octubre se inaugura la exposición 'Este mar llamado mi espalda', una travesía visual en la que la artista Carla Hayes teje un diálogo entre la iconografía histórica del arte occidental y las narrativas visuales contemporáneas que circulan en los medios tradicionales y las redes sociales. Desde una mirada crítica, la artista aborda la representación de los cuerpos racializados en la tradición artística europea para tensionar y aportar un nuevo significado.

En esta operación simbólica, el trabajo textil ocupa un lugar central. Hayes emplea la rafia y el bordado no solo como técnicas materiales, "sino como lenguajes de reapropiación y resistencia". A través del bordado, la fibra y el azulejo, la artista no solo construye imágenes, sino que reescribe relatos y recupera voces olvidadas. Y el Mediterráneo aparece en esta narrativa no solo como una frontera geográfica, sino también como un espacio político y cultural de circulación, conflicto y cruce.

Carla Hayes es graduada en Bellas Artes y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga, donde actualmente realiza su doctorado con beca FPU. Ha expuesto en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Memorias mestizas, 2022) y en muestras nacionales e internacionales, tanto individuales como colectivas.

En diciembre llegará a los espacios comunes de La Térmica el proyecto más reciente del artista malagueño Timsam Harding, seleccionado de los Encuentros de Arte de Genalguacil. Harding investiga los paisajes en movimiento a través de la relación entre velocidad, tiempo y materia y, por ello, las autovías se convierten en su principal espacio de observación, un territorio donde el tránsito constante transforma tanto el paisaje como la percepción sensorial y mental del individuo.

Su práctica explora las arquitecturas y materiales de este entorno, "capturando vibraciones y amplificando sonidos que normalmente permanecen invisibles". A través de esculturas e instalaciones sonoras, "convierte el ruido urbano en un lenguaje físico, táctil y resonante".

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Granada (2018) y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga (2019), el artista malagueño presentó su primera exposición individual en la Galería Suburbia en 2018. Desde entonces, ha realizado media docena de muestras individuales. Además, ha participado en una veintena de colectivas y su obra está presente en las colecciones Pueblo Museo Genalguacil, Patrimonio Municipal del Ayuntamiento de Málaga, Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Patrimonio del Ayuntamiento de Svalöv, en Suecia.