La Térmica y La Malagueta arrancan con Edgar Cabanas una semana de encuentros presenciales

La primera exposición online de La Térmica, 'De afuera adentro - Inside You / Outside Me', se inaugurará a través de Facebook Live

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los espacios culturales de la Diputación de Málaga La Térmica y La Malagueta celebrarán durante esta semana encuentros presenciales con diferentes personalidades, comenzando el martes 13 de octubre con el doctor en psicología Edgar Cabanas, en el ciclo 'Emociones', que tendrá lugar en La Malagueta a las 19.00 horas.

Tras él, el bailaor Antonio Canales, los escritores Eloy Fernández Porta, Daniel Gascón, Antonio Soler y Ricky Dávila, y las poetas Paloma Chen e Isabel Pérez Montalbán serán los protagonistas de esta semana. Además, a través de Facebook Live se inaugurará la primera exposición online de La Térmica, 'De afuera dentro: Inside You / Outside Me', de Susanne Junker.

Para los encuentros presenciales, el aforo será del 65 por ciento, lo que supondrá un máximo de 35 personas. Según ha detallado la Diputación en una nota, se realizará toma de temperatura a la entrada, el uso de la mascarilla será obligatorio y habrá gel hidroalcohólico a disposición del usuario. Todos los eventos se retransmitirán en 'streaming' en el canal de Youtube de La Térmica.

Para comenzar, el ciclo 'Emociones', coordinado por Javier Moscoso, retoma su programación e inicia su agenda con Edgar Cabanas y 'Las industrias de la felicidad: educación, trabajo y psicología popular'. En este encuentro, los asistentes podrán familiarizarse con la historia de las emociones y explorar la relación entre la política y emociones como el resentimiento, la indignación, la nostalgia, la ambición, la felicidad, el amor o el miedo.

Edgar Cabanas, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en la Universidad Camilo José Cela, es autor del libro 'Happycracia: Cómo la ciencia y la industria controlan nuestras vidas', en coautoría con la socióloga Eva Illouz.

El miércoles 14 de octubre, a las 19.00 horas en La Malagueta, comenzará el ciclo 'América, América', coordinado por el escritor Juan Francisco Ferré. Este ciclo tratará de hacer balance y ofrecer una reflexión crítica y actualizada del valor de los escritores norteamericanos que más han influido en la sociedad en las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. En un formato de encuentros a dos, expertos reconocidos en la materia tratarán las biografías de los autores escogidos.

Para esta ocasión, el escritor Eloy Fernández Porta, autor del libro 'Homo Sampler: Tiempo y consumo en la Era Afterpop' y el escritor Daniel Gascón, autor de 'El golpe posmoderno', exprimirán la obra de David Foster Wallace y Mark Z. Danielwski.

Del mismo modo, el jueves 15 el ciclo 'Flamenco' tendrá como invitado al bailaor Antonio Canales, en La Malagueta. Considerado un referente de finales de los 80 y los 90, inspiró y forjó a toda una generación de bailaores que siguieron sus pasos y sus formas en un rastro que llega hasta hoy en día, imprescindible para entender la forma del baile flamenco actual.

Por otro lado, La Térmica ofrece un encuentro con los escritores Antonio Soler y Ricky Dávila, con las poetas Paloma Chen e Isabel Pérez Montalbán, y con la artista Susanne Junker.

Así, el martes, a las 19.30 horas, dará comienzo el ciclo 'El desayuno de los campeones', en el que los escritores Antonio Soler y Ricky Dávila hablarán sobre la importancia de la lectura en la formación del escritor, los libros que fueron o son determinantes para ellos, sus escritores favoritos, sus preferencias de géneros, sus influencias y el modo en que descubrieron y siguen descubriendo libros.

Antonio Soler ha sido Premio Nacional de la Crítica en dos ocasiones y es autor, entre otras, de las novelas 'Apóstoles y asesinos' y 'El camino de los ingleses'. Por su parte, Ricky Dávila es escritor y fotógrafo y ha publicado recientemente 'Tractus Lógico_Photographicus, o la fotografía explicada a los atunes'.

Para continuar, el miércoles 14 de octubre, a las 19.00 horas, se inaugurará a través de Facebook Live la exposición 'De afuera adentro - Inside You / Outside Me', de la artista Susanne Junker, y tendrá lugar un encuentro moderado por el Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga Javier Cuevas, la socióloga y escritora Patrícia Soley-Beltran, comisaria de la exposición, y la propia artista.

Para último, y dentro del IX Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables, dirigido por los poetas Violeta Niebla y Ángelo Néstore, La Térmica acogerá el viernes 16 de octubre, a las 20.30 horas, un encuentro entre las poetas Paloma Chen e Isabel Pérez Montalbán bajo el título 'La poesía desde los márgenes'.