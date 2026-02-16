La Térmica y La Malagueta presentan su programa artístico con siete exposiciones de producción propia en Málaga

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga junto al centro cultural La Malagueta, han presentado su programación expositiva y de actividades para 2026 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga junto al centro cultural La Malagueta, han presentado su programación expositiva y de actividades para 2026, una propuesta que incluye cinco exposiciones en las instalaciones de Los Guindos y dos en Paseo de Reding de producción propia, además de una amplio programa de ciclos y actividades que forman ya parte esencial de la identidad de ambos centros.

El acto ha reunido al vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, con artistas y agentes culturales invitados, entre ellos los creadores Txema Rodríguez, Irene González, Nacho Martín Silva y Eugenio Recuenco, así como Alicia Gutiérrez de Mármol&Fa y Leo Tena, respectivos comisarios de las exposiciones de Ryan Schneider y Rodney Smith, que han acompañado la presentación de las distintas propuestas que articulan esta nueva etapa cultural de ambos espacios.

Durante la presentación, López Mestanza ha señalado que los centros mantienen "una apuesta constante por exposiciones y ciclos que sorprendan al público y generen reflexión", destacando el papel de La Térmica y La Malagueta como espacios de producción propia y creación cultural.

Igualmente, ha recordado que las exposiciones forman una parte esencial de la programación anual, acercando el arte contemporáneo, las nuevas tendencias y el pensamiento actual a la ciudadanía malagueña. Además, ha puesto en valor su función como motores de actividad creativa en la provincia, combinando talento local e internacional en la programación.

Dentro del bloque expositivo, la programación incorpora proyectos que dialogan con la fotografía contemporánea, la pintura y las nuevas narrativas visuales.

EXPOSICIONES EN LA TÉRMICA

En La Térmica 'Si recordar fuera olvidar' de Irene González (19 de marzo), la artista malagueña regresa a este espacio cultural después de pasar por su proyecto de residencia con una exposición que explora la relación entre memoria, pérdida y tiempo a través del dibujo como herramienta narrativa. El proyecto pone el foco en procesos lentos de creación y en la imagen como espacio de observación y pausa frente a la inmediatez contemporánea.

Por otro lado, en 'El camino cuenta' de Violeta Lópiz (26 de marzo), la muestra se centra en el proceso creativo de la ilustración, visibilizando bocetos, pruebas y trabajos no publicados que forman parte esencial de la construcción narrativa de la artista

Por otro lado, con la exposición de Ryan Schneider. (4 de junio), La Térmica desarrolla por primera vez una residencia artística internacional durante dos meses que culminará en una exposición monográfica del estadounidense Ryan Schneider. La muestra reunirá obras realizadas en este periodo, en las que el artista profundizará en la mitología, la identidad y la cultura material desde una práctica marcada por la conexión con la naturaleza y una dimensión simbólica y arquetípica.

Además, del 18 de junio al 20 de septiembre de 2026, la Sala 014 de La Térmica acogerá 'Mis manos son mis ojos', proyecto de Nacho Martín Silva comisariado por Juan Francisco Rueda. La exposición parte de experiencias inclusivas desarrolladas a comienzos del siglo XX para reflexionar sobre la representación, la mediación y los límites de la imagen.

A través de sus característicos 'fragmentados', el artista articula un diálogo entre fotografía, pintura y descripción verbal, incorporando la participación de personas invidentes en un proceso que refuerza el compromiso de La Térmica con la accesibilidad y la inclusión.

La Térmica también presentará 'Fulgor y Delirio: Cartografía de lo humano', la nueva serie inédita de Eugenio Recuenco. El proyecto propone una experiencia inmersiva a través de fotografías de gran formato, cajas de luz y elementos audiovisuales que expanden su universo escenográfico.

EXPOSICIONES EN LA MALAGUETA

'Un viaje interior' de Txema Rodríguez. (17 de marzo) es una muestra que realizará un recorrido fotográfico por nueve municipios del interior de la provincia de Málaga y sus distintas formas de vivir la Semana Santa. El proyecto aborda esta celebración desde su dimensión social, cultural y emocional, mostrando las particularidades locales y los elementos comunes que configuran esta tradición.

En 'The End' de Rodney Smith (22 de septiembre) asistiremos a una muestra que va a reunir una selección de 40 fotografías representativas de la trayectoria del autor, caracterizadas por la combinación de elegancia visual, surrealismo y humor. La exposición está comisariada por Leo Tena y podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027.

CICLOS

Junto a la programación expositiva, La Térmica desarrollará durante 2026 una variada agenda de actividades culturales que refuerzan su papel como espacio de encuentro entre disciplinas artísticas. Todas ellas de carácter gratuito hasta completar aforo.

Entre ellas destaca el ciclo de danza contemporánea 'Carne de Baile', coordinado por María del Mar Suárez 'La Chachi', y que reunirá cuatro piezas nacionales que exploran nuevas narrativas escénicas y la diversidad corporal.

Asimismo, vuelve a la programación el ciclo 'Filmin', el estreno del mes en La Térmica, que recupera la experiencia colectiva del cine mediante proyecciones mensuales acompañadas de presentaciones y coloquios posteriores, consolidando la relación entre cine contemporáneo y reflexión cultural.

Dentro de los ciclos habituales de La Térmica, el programa de Ajedrez continúa como una de las propuestas dedicadas a la divulgación cultural y el pensamiento estratégico a través de este juego de mesa. Organizado junto a la Asociación Ajedrez Social de Andalucía y coordinado por Manuel Azuaga, el ciclo reúne a grandes figuras del tablero en encuentros abiertos que combinan conversación, análisis y exhibiciones en directo.

COLABORACIONES

La Térmica vuelve a aliarse con otras instituciones como parte del objetivo de crear sinergias culturales, entre ellas las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja, que comienzan hoy con conciertos y actividades formativas en el centro, y el MaF (Málaga de Festival).

En el marco de las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja, el centro acoge recitales y clases magistrales que acercan la música contemporánea a nuevos públicos.

Dentro del marco del MaF, La Térmica y el centro cultural La Malagueta presentan actividades que combinan filosofía, pensamiento contemporáneo y debate crítico. Estos encuentros incluyen coloquios con estos jóvenes filósofos europeos, quienes ofrecen una mirada actual sobre cuestiones políticas, sociales y culturales, destacando la filosofía como herramienta para comprender la realidad contemporánea.