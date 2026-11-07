La Térmica organiza visitas guiadas a la exposición 'Fulgor y Delirio' de Eugenio Recuenco a partir del domingo

Cartel del programa de visitas guiadas a la exposición 'Fulgor y Delirio: Cartografías de lo humano', del fotógrafo y artista Eugenio Recuenco. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga La Térmica pone en marcha este domingo 8 un programa de visitas guiadas a la exposición 'Fulgor y Delirio: Cartografías de lo humano', del fotógrafo y artista Eugenio Recuenco. La iniciativa propone un recorrido acompañado por las distintas salas de la muestra para "profundizar en las claves de su universo visual y facilitar al público una aproximación más cercana a las obras".

Las visitas, con un máximo de 20 participantes por sesión y gratuitas previa inscripción en la web, se celebrarán en este domingo 8 a las 12,00 horas; el viernes 13, a las 12,00 horas; y el sábado 28, a las 12,00 horas. La actividad está dirigida a personas mayores de edad y a menores que acudan acompañados o cuenten con la autorización de un adulto.

El programa se completa con otras propuestas que amplían la experiencia de la exposición y abordan algunas de las cuestiones en torno al trabajo de Recuenco. Entre ellas, el taller 'Sexualidad saludable, identidad y cultura: una mirada desde la psicología', dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, que tendrá lugar los días 9, 18, 25 y 30 de noviembre.

La actividad, desarrollada junto al Centro de Psicología Creando Cambios, parte de la experiencia de contemplar la obra del artista para abrir un espacio de reflexión y debate en torno a la corporalidad, el desnudo, la identidad, la sexualidad y la influencia del contexto sociocultural en su desarrollo. Cada sesión contará con un máximo de 20 participantes y será gratuita, con inscripción previa.

Además, el viernes, 20 de noviembre, a las 19,00 horas, Eugenio Recuenco acompañará personalmente al público en una visita guiada por la exposición, "una oportunidad para conocer de primera mano el proceso creativo y las ideas que articulan este proyecto, de la mano de su autor". La actividad también requiere inscripción previa.

Con más de 25 años de trayectoria, Eugenio Recuenco ha desarrollado un lenguaje visual propio, de marcada estética cinematográfica, que transita entre la fotografía artística, la moda, la publicidad, el cine y la escenografía. En 'Fulgor y Delirio', el artista "continúa explorando la construcción de universos visuales y las distintas formas de representar lo humano".