La Térmica propone una semana descubrir, crear y compartir desde el cine independiente a la robótica

Cartel de la protgramación de La Térmica. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta su programación para la semana del 8 al 14 de junio con una agenda marcada por el cine, la lectura y las actividades culturales en la provincia.

El ciclo 'De estreno con Filmin', una nueva sesión del Club de lectura de cómic de autora y la llegada de 'Cine en nuestra zona al municipio de Arriate, centran una programación que se completa con talleres y propuestas formativas vinculadas a la creatividad, el movimiento, la tecnología y las artes plásticas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La semana comenzará el martes 9 de junio con la nueva cita de 'De estreno con Filmin' una colaboración entre Kandale Films, Filmin y La Térmica que recupera la experiencia colectiva del cine a través de una programación de proyecciones acompañadas de coloquios posteriores.

La sesión estará dedicada a 'Miroirs No. 3', película de la directora alemana Christian Petzold protagonizada por Paula Beer, una historia sobre el duelo, la identidad y los vínculos familiares que ha recibido una excelente acogida por parte de la crítica especializada.

El jueves 11 de junio tendrá lugar una nueva reunión del Club de lectura de cómic de autora, coordinado por Juan Naranjo. En esta ocasión, las participantes compartirán impresiones y análisis sobre 'El club de los libros prohibidos', de Kim Hyun-Sook, una obra que reflexiona sobre la censura, la libertad y el poder de la lectura a partir de la experiencia de una joven estudiante en la Corea del Sur de los años ochenta.

La actividad, de carácter mensual, busca acercar al público a la obra de autoras nacionales e internacionales desde una perspectiva participativa y abierta al diálogo.

La programación continuará el viernes 12 de junio en Arriate con una nueva parada de 'Cine en nuestra zona', iniciativa impulsada por La Térmica y el Festival de Málaga para acercar el cine a municipios de la provincia que no cuentan con salas de exhibición.

La propuesta combina proyecciones, presentaciones y coloquios para recuperar el valor de la experiencia cinematográfica compartida. En esta ocasión se proyectará 'Rivales', película ambientada en el mundo del tenis profesional protagonizada por Zendaya y dirigida por Luca Guadagnino.

EXPOSICIÓN 'MURMURACIÓN'

Además, durante toda la semana podrá visitarse la exposición 'Murmuración', del artista estadounidense Ryan Schneider, inaugurada recientemente en La Térmica y fruto de una residencia artística desarrollada por el creador en el centro.

La muestra reúne las obras realizadas durante su estancia en Málaga y propone un recorrido por un universo artístico profundamente vinculado a la naturaleza, la mitología y los materiales orgánicos. Inspirado por los paisajes del desierto de Mojave, donde reside actualmente, Schneider trabaja con madera, piedra, bronce y oro para construir formas de carácter arquetípico y meditativo.

La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes: 10,00 a 14,00 y 16,00 a 20,30 horas y sábados, domingos y festivos: de 11,00 a 14,00 horas hasta el próximo 13 de septiembre.

FORMACIÓN, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE TECNOLÓGICO

La agenda semanal incluye además diversas actividades formativas dirigidas a públicos de distintas edades. Entre ellas destacan las sesiones de baile swing organizadas por Málaga Swing los días 9 y 11 de junio, así como el curso 'Arte + Diseño de Pintura Decorativa' impartido el 10 de junio por Elena Nuez (Bicocacolors), centrado en técnicas creativas y procesos decorativos contemporáneos.

La oferta formativa se completa con una nueva edición de LAB Fusión Danza Contemporánea (12 de junio) y con distintas actividades de La Térmica Mini desarrolladas junto a EducaGamer, entre ellas los talleres de animación, arte y diseño para manga, anime y videojuegos (12 de junio), programación de videojuegos con Roblox y Unity, el Máster de Robótica Educativa Galilei Kids y los talleres de robótica educativa de fin de semana (13 de junio).

Asimismo, el sábado 13 de junio se celebrará una nueva sesión del Taller de Cerámica Infantil, una propuesta orientada a fomentar la creatividad y la expresión artística entre los más pequeños.