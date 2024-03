'Los terrenos' lleva al Festival de Málaga la fina línea entre la ambición de la clase media y la inmoralidad

MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora argentina Verónica Chen ha presentado este lunes su nueva película, 'Los terrenos', en el marco del 27 Festival de Cine de Málaga, en cuya sección oficial participa. Se trata de una reflexión sobre la moral de la ambición de la clase media y el conflicto social entre los visitantes y los habitantes locales.

La historia sigue a Vera, una joven exsurfista embarazada que se entusiasma por un terreno barato a pocos pasos del mar. Allí vive una viuda con dos hijos que, tras algunas negociaciones, se arrepiente de la venta. Vera contacta a una agente inmobiliario local, Suárez, que le propone un acto inmoral para quedársela.

La realizadora de la cinta, Verónica Chen, ha participado en una rueda de prensa posterior al estreno internacional de su obra en el cine Albéniz de Málaga, junto con la actriz protagonista Azul Fernández y el productor uruguayo Federico Moreira.

"Me interesa contar historias de personas normales, reales, que se encuentran con un momento de ambivalencia moral y tienen que tomar una decisión", ha explicado Chen: "No son personajes ni buenos ni malos, pero las circunstancias les obliga a tomar una opción entre primar su egoísmo o comprender que hay un otro que necesita de ellos cierta generosidad".

Ella define a estos personajes como "de clase media, profesionales, gente educada e ilustrada" que, repentinamente, se dejan llevar por el deseo: "De repente quieren algo y empiezan a no medir nada. Solo les importa eso y van venciendo cada obstáculo que se les oponga sin medir las consecuencias", ha planteado.

Desde su perspectiva, es la ambición de quien "no está ni arriba ni abajo, sino justo en medio pero aferrándose con las uñas para no descender de estatus". "No hay sororidad posible entre estas mujeres por una cuestión social. Debería haber una alianza y no la va a haber nunca. Prima esta invasión", ha afirmado Chen.

"Me interesaba mostrar ese conflicto entre los que vienen y los que están", ha destacado la directora y guionista, que ha señalado que es "la escenificación de un conflicto entre el turista y el local, las personas que están a lo sumo en tránsito durante tres meses contra las personas que viven en estas zonas de la costa todo el año.

La intérprete Azul Fernández lo ha calificado como su primer personaje "protagónico con tantas escenas y con tanto papel", lo que en este caso le ha resultado "solitario" y "bastante oscuro": "Fue un proceso de mucha introspección", ha sentenciado.

El productor Federico Moreira, por su parte, ha detallado el estado actual del sector audiovisual en su país: "Uruguay en materia de producción viene bárbaro, tenemos bastantes fondos y creo que destaca en Latinoamérica en ese aspecto. Seguimos creciendo como industria y queremos hacer películas que tengan historia", ha defendido.