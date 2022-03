'Sin ti no puedo', una apuesta por el género del cine negro en el Festival de Málaga

MÁLAGA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora y guionista Chus Gutiérrez ha presentado este sábado su último largometraje 'Sin ti no puedo' en el Festival de Cine de Málaga, que celebra hasta el 27 de marzo su vigésimo quinta edición. La cinta, que participa en la Sección Oficial No Competitiva del certamen, utiliza el género del cine negro para contar una historia emocional protagonizada por un actores españoles y mexicanos.

David es un empresario de éxito con una vida acomodada junto Alex, a su novio. Álex quiere ser padre y se plantea qué camino seguir para lograrlo. ¿Adopción, vientre de alquiler? David no quiere ni oír hablar del tema. Inesperadamente irrumpe en sus vidas Blanca, la hermana de David con quien rompió relación tras un oscuro suceso. Blanca fue acusada del incendio en el que perdieron la vida sus padres, y fue encarcelada a pesar de la férrea defensa de Ángel, abogado y ex de David. Ahora empieza una nueva etapa y será capaz de hacer cualquier cosa para que su hermano vuelva a aceptarla en su vida.

Chus Gutiérrez ha presentado 'Sin ti no puedo' en una rueda de prensa en el Salón Rossini del Teatro Cervantes de Málaga. Junto a ella han estado los actores Mauricio Ochmann, Alfonso Bassave y Rubén Ochandiano, y los productores Álvaro Ariza y Maria Luisa Gutiérrez.

La historia de una pareja homosexual es la base sobre la que se apoya 'Sin ti no puedo' y ese es un tema del que han querido hablar tanto la directora como el elenco. "Yo cuando miro la película no veo a una pareja gay, veo a una pareja. Esa es nuestra aportación: no estamos señalando que son diferentes, no, son parte de la sociedad", ha explicado Chus Gutiérrez.

Por su parte, el actor Alfonso Bassave ha destacado la "labor social" de 'Sin ti no puedo', ya que puede servir para que en México se dé un paso más para acabar con la homofobia. En ese aspecto, el actor mexicano Mauricio Ochmann ha recordado que estamos en el siglo XXI y espera que en México tenga una buena acogida esta historia sobre una pareja homosexual.

Sobre su participación en la cinta, el mexicano se ha mostrado feliz con el resultado del trabajo realizado. "Fue una delicia el rodaje, fluyó, fue corto, pero intenso", ha añadido. El madrileño Rubén Ochandiano ha agradecido que haya habido tanta colaboración en el rodaje: "Cuando curras con un director o directora al que le gustan los actores, el cuento es otro, cambia mucho", ha señalado.

La película, que se ha presentado mundialmente en el Festival de Málaga, se estrenará en cines antes en México que en España. La productora, María Luisa Gutiérrez, ha explicado que se trata de una cuestión comercial. "Teníamos claro que queríamos que el estreno mundial fuera aquí en Málaga, irnos a México, pues encontramos un hueco comercial allí y después volver a España, es algo totalmente estratégico", ha concluido.