'Todo lo que no ves', la nueva exposición del espacio cero de la Universidad de Málaga

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga (UMA) acoge del 11 al 25 de junio la exposición 'Todo lo que no ves', una muestra que recoge el trabajo realizado durante los últimos nueve meses por los participantes del 'Proyecto Discípuli' a través del arte contemporáneo y la creación artística.

La inauguración, que tuvo lugar el pasado jueves, ha contado con la presencia de la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, Rosario Gutiérrez, y del vicerrector adjunto de Cultura, Pepo Pérez, quienes acompañaron a los artistas, familiares, responsables del proyecto y público asistente en la apertura de la muestra.

Comisariada por Ana Guijarro Párraga, la exposición reúne obras que reflejan los intereses, emociones y procesos creativos de sus autores, poniendo de manifiesto el potencial del arte como herramienta de expresión, inclusión y transformación social, según han informado desde la UMA en un comunicado.

A través de piezas de "gran singularidad y marcada contemporaneidad", los participantes ofrecen al visitante una mirada personal sobre su realidad, invitándolo a descubrir aquello que habitualmente permanece oculto o pasa desapercibido.

La muestra constituye además, una apuesta por la eliminación de barreras y estereotipos, fomentando oportunidades reales de inclusión mediante la práctica artística. Pablo Porras Merino, Paulo White, José Antonio Sierra, Roberto Díaz, Rafael García, Manuel Ruiz, Raúl López y Roberto Luis Torres, son los artistas participantes en esa exposición.

PROYECTO DISCÍPULI

El Proyecto Discípuli es una formación inclusiva de titulación propia, creada para favorecer el desarrollo integral y la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional. Nació en 2021 y, gracias a su impacto positivo, fue galardonado en 2022 por 'Soles de Málaga' como proyecto social innovador.

A través del arte, la creatividad y la convivencia, 'Discípuli' ofrece un entorno educativo distendido y motivador donde los jóvenes pueden seguir aprendiendo, relacionarse y descubrir sus capacidades. 'Todo lo que no ves' puede visitarse hasta el próximo 25 de junio, en horario de 11,00 horas a 14,00 horas.