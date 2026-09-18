Tolox (Málaga) convierte sus calles y plazas desde este viernes en un museo en la décima edición de Art Tolox

Presentación de la décima edición de Art Tolox. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Tolox transforma desde este viernes sus calles, plazas y espacios públicos en un museo al aire libre con motivo de la décima edición de Art Tolox, que se celebra hasta el domingo 20 de septiembre. La programación cultural reúne pintura, escultura, fotografía, literatura, teatro, música, flamenco, artesanía y participación ciudadana.

En esta décima edición de Art Tolox donde durante tres jornadas, la localidad de la Sierra de las Nieves acogerá exposiciones, talleres y actuaciones. La Diputación de Málaga ha destacado, a través de un comunicado, que la cita "mantiene el espíritu con el que nació, acercando el arte a vecinos y visitantes y utilizando distintos espacios del municipio como escenario para la creación artística".

El diputado provincial José Santaolalla ha declarado que "Art Tolox se ha convertido en un referente artístico en Andalucía gracias a su capacidad para reunir distintas disciplinas creativas en una programación abierta, participativa y pensada para todos los públicos".

Este viernes arranca Art Tolox con la apertura de los espacios artísticos y diferentes propuestas vinculadas a la poesía, la fotografía, las exposiciones y los talleres en el Colegio de la calle Encina.

La primera jornada incluye también la exposición de poesía 'Aceituna que Rima, Aloreña que Inspira', la presentación de 'Hombres de Faro', el teatro infantil 'Pedrito y el Lobo', el concierto de música sacra del coro noruego Austrheim Songlag en la iglesia de San Miguel Arcángel y la presentación oficial de la décima edición en la Plaza de los Poyos, seguida de actuaciones musicales.

El sábado continuará la actividad con propuestas literarias, talleres y exposiciones, además de la charla 'Psicología en el Arte', la presentación del libro 'Vive el Presente', de María Bayona, y nuevas actividades de poesía y radio control.

La jornada incluirá asimismo el espectáculo flamenco 'Mujer Semilla', de Pedro Guerra, una nueva actuación del coro noruego Austrheim Songlag y la cremà de la falla 'X aniversario Art Tolox', realizada por el Taller Creativo Art Tolox en Plaza Alta. La programación se completará con conciertos nocturnos.

El domingo, la décima edición de Art Tolox concluirá con la apertura de los espacios artísticos y la culminación y visita a las obras realizadas durante el encuentro, de manera que vecinos y visitantes podrán conocer el resultado de los trabajos desarrollados durante el fin de semana.

En esta edición participan artistas, colectivos y propuestas como Antonio Olmedo, Olga Cerepuhina, Gregorio Dueñas, Viktoria Divo, Rafael Merchán, Antonio Mesa, Pani-Coco, Vane Cueros, Jana Gil, Juan 'El Bala', Paco Rodríguez, Juanma Pino, Alon_Escultura, Sara Rueda, Rubén Zayas, Hoda360 y Juanje, además de la Asociación Malagueños de Escritores, Jesús Majadas, Cristina Alcaraz Sánchez, José Pereiro, Ángel Lamela, Moncho Guerreiro, Mitad Doble, Pedro Aragón, Alba Lucía Gallardo Vera, Maite Barona, ADA Bonela, Señor Mirinda, Dr. No, el Taller Creativo Art Tolox, Austrheim Songlag, Pedro Guerra y Art Tolox Junior.

Art Tolox alcanza así su décima edición como "una cita cultural que combina creación artística, participación vecinal y promoción del municipio y que busca contribuir a dinamizar la actividad cultural de Tolox y su entorno en la Sierra de las Nieves", ha afirmado Santaolalla, quien también ha señalado que alcanzar las diez ediciones "es una muestra del arraigo de esta cita y del compromiso de Tolox con un proyecto cultural que ha sabido crecer desde la participación vecinal".

El diputado provincial ha subrayado además que el encuentro "demuestra la capacidad de los municipios de la provincia para generar propuestas culturales singulares, capaces de atraer visitantes, implicar a la ciudadanía y reforzar la identidad de nuestros pueblos a través del arte".