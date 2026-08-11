El Torneo Costa del Sol de baloncesto recibirá al Unicaja, Real Madrid y a La Laguna Tenerife del 10 al 12 de septiembre

El XV Torneo Costa del Sol de baloncesto recibirá al Unicaja, Real Madrid y a La Laguna - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja, Real Madrid y La Laguna Tenerife lucharán por la XV edición del Torneo Costa del Sol, uno de los trofeos veraniegos más prestigiosos del baloncesto europeo. Del 10 al 12 de septiembre el Pabellón Rubén Ruzafa del municipio malagueño de Rincón de la Victoria; el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara, en la localidad malagueña de Marbella; y finalmente el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga capital serán las sedes de este triangular.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, institución patrocinadora principal del evento a través de la empresa pública Turismo Costa del Sol y del programa Málaga Compite; junto al presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto y al concejal de Deportes de Rincón de la Victoria Antonio José Martín Moreno.

Salado ha destacado que el objetivo de la Diputación es "acercar el deporte a toda la provincia de Málaga y que los aficionados, con este torneo, tengan la oportunidad de disfrutar del deporte de élite, en este caso del mejor baloncesto, lo más cerca posible".

Por su parte, Antonio Jesús López Nieto ha hablado de los orígenes de este torneo y de la "necesidad de hacer marca en la provincia de Málaga". Asimismo, ha puesto en valor el prestigio de un torneo que es referente en la preparación veraniega de los mejores equipos de Europa y que además hace que la provincia disfrute de este deporte con clubs del más alto nivel.

Junto al Unicaja, presente en todas sus ediciones, han participado equipos como Olimpia Milán, Partizan de Belgrado, Olympiacos, Baskonia, AS Mónaco, Alba Berlín, Zalgiris de Kaunas o Fenerbahçe, además de un clásico del torneo como el Real Madrid.

Para este decimoquinto aniversario el cartel del Torneo Costa del Sol es de nuevo de máximo nivel. Por un lado, el Real Madrid, aspirante siempre al máximo en Liga Endesa y en Europa y que llega con un proyecto nuevo de la mano del técnico Pedro Martínez. Por otro, La Laguna Tenerife, semifinalista la temporada pasada tanto en Liga Endesa como en BCL y que se enfrentará por primera vez a Txus Vidorreta, actual técnico del Unicaja y que dirigió al conjunto canario durante 10 temporadas.

Para cerrar este cartel y como anfitrión, el nuevo proyecto del Unicaja con Txus Vidorreta en el banquillo, que se presentará ante sus aficionados tanto en la provincia como en el Martín Carpena. Una cita siempre esperada por los fieles del equipo malagueño.

El primer encuentro tendrá lugar el jueves 10 de septiembre a las 20,00 horas con Unicaja- La Laguna Tenerife en el Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa. Continuará el viernes 11 de septiembre a las 20,00 horas, con el Real Madrid-La Laguna Tenerife en Marbella, en el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara y el tercer encuentro el domingo 12 de septiembre, 19,00 horas donde jugarán Unicaja-Real Madrid en el Palacio de Deportes Martín Carpena.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para todos estos encuentros tendrán un precio único de 8 euros. Para el partido en Rincón de la Victoria las entradas estarán a la venta a partir del jueves 13 de agosto en el Área de Deportes del Ayuntamiento.

En el caso de Marbella, se pondrán a la venta en un punto del municipio aún por definir. Además, para estos dos encuentros habrá un cupo disponible en las tiendas de Unicaja Baloncesto (Los Guindos y Plaza de la Marina) hasta agotar existencias.

Por otro lado, para el partido en el Martín Carpena, los abonados del Unicaja tendrán prioridad hasta el domingo 16 (haciendo la compra desde su perfil web de abonado --máximo cuatro entradas por abonado--) y a partir del lunes 17 estarán a la venta para el público general. Se podrán comprar las entradas online en venta.unicajabaloncesto.com y en las Tiendas del Club. Las entradas Chicui (nacidos entre 2022 y 2026) podrán adquirirse en la taquilla el día del partido.

Por último, han señalado que todos los encuentros serán televisados en directo por 101 TV, que una vez más hará posible que todos los aficionados que no puedan presenciar los partidos en vivo puedan hacerlo desde sus casas.