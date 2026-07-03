De la Torre, sobre acuerdo PP-Vox: "Es la única alternativa que ha parecido ser posible y espero que funcione"

1101489.1.260.149.20260703121729 Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este viernes el acuerdo entre el PP y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno presidente de la Junta y ha opinado que "esta es única alternativa que ha parecido ser posible y yo espero que funcione lo mejor posible".

"Creo que es la única, digamos, alternativa que al final ha existido, parece, a efecto de tener una estabilidad en el gobierno, tener presupuesto, que es muy importante", ha afirmado, ya que, ha apuntado, "en otros gobiernos no existe presupuesto hace tres años y lo sentimos de verdad, a nivel nacional necesitamos que hubiera presupuesto también".

Tras ser cuestionado por los periodistas, De la Torre ha dicho estar "seguro" que desde la izquierda critican el acuerdo, pero ha añadido que "la izquierda tiene una posibilidad de decir 'mire usted, abstenemos unos votos y se acabó el tema' y gobernaba el PP en solitario", precisando que eso "es una alternativa que el grupo de la izquierda no ha querido utilizar ni hacer".

"La realidad es esa. Al final Andalucía necesita tener un gobierno, es obvio, tenemos muchos desafíos en Andalucía, muchos temas por delante que hay que resolver y mejorar y esta es única alternativa que ha parecido ser posible y yo espero que funcione lo mejor posible", ha aseverado el alcalde.

Cuestionado, en concreto, por la consejería que asume Vox de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, De la Torre ha dicho que espera "que funcione, como es natural".

"Turismo funciona solo, si me permiten que diga la palabra. El turismo funciona, está desarrollada la iniciativa privada y no le quito mérito a lo que se ha hecho desde Turismo de la Junta", aludiendo a la "potente" campaña 'Andalusian Crush', pero incidiendo en "la fuerza y realidad" que tiene el turismo en la economía andaluza, lo que "no quiere decir que no sea necesario hacer las cosas bien", ha concluido.