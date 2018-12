De la Torre afirma que "la democracia sería más sólida" si no se hubiese pactado con los nacionalistas

Publicado 05/12/2018 14:39:24 CET

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este miércoles durante el acto de celebración de los 40 años de la Constitución española que "la democracia sería más sólida ahora" si los dos grandes partidos protagonistas de la Transición --PSOE, UCD y más tarde PP-- hubieran pactado una hoja de ruta entre ellos y no con los nacionalistas.

A su juicio, "tendría que haber habido una visión siempre de poner el interés nacional por encima de cualquier partido", ha resaltado el regidor durante el acto, donde ha estado acompañado por representantes del Gobierno, la Junta, el Ayuntamiento, cónsules de diferentes países y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Quiero decir, si se pacta para tener estabilidad en el gobierno es mejor pactar los dos grandes partidos que pactar con un partido nacionalista --caso que nos ha pasado en Cataluña-- que luego no ha sido leal con la Constitución", ha precisado.

De la Torre, que hace 40 años representaba a Málaga en el Congreso como miembro de Unión de Centro Democrático, ha resaltado que el balance desde la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978 "es extraordinario" en libertad de derechos o igualdad.

"Quedan cosas por hacer, claro que quedan, pero se ha hecho muchísimo en todas estas cuestiones: en la educación, en el desarrollo económico, en las oportunidades para todos", ha subrayado el alcalde.

Sin embargo, ha apuntado que "el balance es brillante, pero como todo balance puede tener sus sombras, puede tener todavía, digamos, reflexiones de cómo hacer las cosas mejor para que en los próximos cuarenta años se pueda celebrar por los españoles la segunda etapa de la Constitución del 78 aún más brillante, aún más redonda, aún más rotunda que la que hoy estamos celebrando".

En este sentido, ha señalado que "para que la Constitución sea más sólida, para que sea más respetada, más querida, para que la democracia sea más sólida en nuestro país, para que no haya fallos en la democracia", se deben tomar medidas para defender la unidad de España.

Así ha incidido en "no pactar más con grupos nacionalistas que no respeten la constitución que ha abierto el camino a la autonomía y el camino a Europa que tan bien le ha venido a esas dos regiones que son más nacionalistas, como son Cataluña y País Vasco", además de mejorar la educación en las autonomías.

"Quizás habría que haber tenido, y todavía estamos en condiciones de conseguir eso, el control adecuado del Gobierno central del sistema educativo de las autonomías", ha apuntado al respecto, "pues no puede una autonomía en la educación enseñar la historia de España cambiada, una historia de España que trata de destruir a España, que cuenta la historia sobre que si España perjudica a tal o cual territorio. No es cierto. La historia no la tienen que escribir los políticos, sino los historiadores", ha resaltado.

Precisamente ha defendido que es necesario "conseguir igualdad en materia educativa: no podemos hablar de igualdad si sigue habiendo fracaso escolar. Tenemos que conseguir que el fracaso escolar desaparezca o disminuya, avanzar en esa línea y tener una educación lo más competitiva posible con los países europeos de nuestro entorno".

"La solución es servir bien al capital humano, a la gente, a los niños, a los jóvenes a los adolescentes, la educación tiene que ser la mejor posible. Ese es uno de los grandes retos que España tiene y que si lo cuidamos en los próximos años irá muy bien unos segundos 40 años de democracia", ha valorado.

Asimismo, ha abogado por "incorporar transparencia para acercar la administración a los ciudadanos; siempre he defendido que las autonomías sean lo más descentralizadas posibles hacia los ayuntamientos para acercarlos a los ciudadanos", además de añadir principios de la ética en la política, la administración pública, los sindicatos y las empresas.

"Si conseguimos en estos próximos años que no se abandone nunca la idea de que se está en la política sea a nivel local, central, regional, para servir al interés general y al bien común y al interés de la gente siempre así estaremos reforzando la democracia, reforzando la Constitución, estaremos siendo fieles a la Constitución al esfuerzo que se hizo entonces y fortaleciendo las bases y los cimientos de una democracia para siglos", ha destacado.

También ha resaltado que estos 40 años "han sido los mejores de los últimos siglos de la historia de España", ya que en el XX ha habido dos dictaduras, la Guerra Civil y conflictos en África --aunque también ha recordado a las víctimas de ETA durante la democracia--, mientras que el XIX "fue un siglo perdido" por las Guerras Carlistas y "constituciones que no cuajaban".

"El milagro de la Transición española, que ha sido estudiado en universidades, ha admirado al mundo, hagamos posible que en los próximos 40 años sea aún más admirada en el mundo la forma en que España concibe su convivencia", ha finalizado el alcalde.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

En el acto también han intervenido los portavoces de los grupos políticos municipales de Cs, PSOE y PP, Juan Cassá, Daniel Pérez y Carlos Conde, respectivamente, que han destacado los ideales de igualdad, justicia, libertad y pluralidad de la Constitución.

Cassá ha reivindicado el compromiso de Cs con la Constitución y la igualdad de todos los territorios frente a "populistas y antisistemas que llaman régimen" a los pactos alcanzados en 1978, por lo que ha defendido que "necesitamos una Andalucía fuerte igual a España; frente a los populismos más España y más Europa".

También ha señalado que "es necesario fortalecer las instituciones", para lo que ha pedido más financiación al Gobierno central, así como que "tenemos que dar soluciones a los ciudadanos".

Cassá ha destacado también la importancia de la separación de poderes, "sobre todo en el judicial", y que la Constitución "es más necesaria que nunca". Por otro lado, ha mandado un mensaje de apoyo a las fuerzas del Estado y ha pedido la equiparación salarial de policías y guardias civiles.

Por su parte, Pérez ha resaltado que "la celebración tiene lugar en unos momentos de especial relevancia a nivel nacional y autonómico, cuando emergen nuevas fuerzas políticas que ponen en cuestión los valores constitucionales, unos valores con los que durante los últimos 40 años hemos hecho una España más próspera, más justa, más libre, más igual en su diversidad".

"Ante esto debemos denunciar a quienes ponen en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres. El machismo mata y no puede ni debe ser tolerado y quien no lo condene jamás tendrá cabida en esta sociedad por muchos votos que pueda cosechar", ha añadido.

También ha recordado el Título Octavo de la Constitución, el referido a la organización territorial del estado respecto a las autonomías, cuyos artículos 137, 138 y 139, "esos que unos y otros quieren romper para acabar con aquello que pedimos los andaluces hace mucho tiempo: no ser menos que nadie".

Por último, Conde ha incidido en los valores democráticos de la Constitución, "que propugna libertad, justicia, igualdad y pluralismo político", que pasa por la "libertad de presentar nuestros pensamientos" además de la "unión territorial".

Precisamente sobre el pluralismo político ha defendido que "obliga a aceptar los resultados electorales", por lo que es necesario aprender de los pactos alcanzados por los "padres de la Constitución".

Asimismo, ha defendido que hay que "fortalecer" la Constitución "frente a aquellos que quieren romperla", y se ha mostrado "orgulloso de ser español" y de la bandera, que ha apuntado que debe ondear en todo el territorio nacional, desde ayuntamientos a regiones.