De la Torre anima a los ciudadanos a no acudir a las playas para celebrar la Noche de San Juan

MÁLAGA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aconsejado a los ciudadanos que no vayan a la playa a celebrar la Noche de San Juan, el 23 de junio, para evitar concentraciones no permitidas, y ha insistido en que no se puede olvidar "que la lucha contra el virus debe ser permanente".

Así, ha aconsejado que el día 23 por la noche "venga muy poca gente a la playa": "No queremos que haya motivos para tener que multar; si hay incumplimiento de la distancia, y el 23 es difícil en ese sentido, nuestro equipo de Policía no tendrá más remedio que multar", ha advertido.

"Tenemos que no olvidar que la lucha contra el virus debe ser permanente, todos los días del verano y mientras dure la amenaza", ha remarcado De la Torre en declaraciones a Europa Press, insistiendo en que el 23 de junio, Noche de San Juan, "no será una excepción".

De igual modo, ha dicho que también serán "proactivos en ese mensaje de cumplir todos las normas". "No nos animemos a ir, no creemos motivos para tener que multar, no queremos, sinceramente, hacerlo", ha concluido.

El Área de Fiestas del Ayuntamientos de Málaga, como ya anunció y debido a la crisis motivada por la pandemia del coronavirus, ha suspendido las actividades de la Noche de San Juan 2020, por lo que no se realizará la tradicional quema de júas, ni verbena, ni fuegos artificiales.

Además, al tratarse de una noche tan señalada, y en previsión de posibles celebraciones y concentraciones no permitidas en las que se incumplan las medidas preventivas relacionadas con los aforos máximos permitidos, distanciamiento social y uso de mascarillas, la Policía Local de Málaga reforzará el servicio habitual de vigilancia desde las 21.00 horas del 23 de junio a las 06.00 del 24 de junio.

En total serán 56 efectivos más que se unirán a los 180 agentes que vienen cubriendo de modo habitual los turnos de tarde y noche. El refuerzo lo conforman concretamente por un Inspector, dos Subinspectores, dos oficiales y 27 policías locales, a los que se suman un total de 15 agentes del Grupo Operativo de Apoyo (GOA); y seis del grupo de Investigación y Protección (GIP).

Además se contará con un refuerzo en el servicio del 092 y en el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), según han informado desde el Ayuntamiento a través de un comunicado.