De la Torre anuncia que se estudia "una moratoria global" en materia de vivienda turística en Málaga

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este miércoles que se está "trabajando y analizando los cambios en el Plan General que sean necesarios para ordenar bien el tema de vivienda turística" y para próximas juntas de gobierno, sin precisar fecha, se estudia una "moratoria global".

Así lo explicado De la Torre tras informar en rueda de prensa de que el Pleno aprobará la adhesión al decreto de la Junta de Andalucía que posibilitará la construcción de 1.400 viviendas protegidas más en suelos que están en desarrollo. Al respecto, ha valorado esa noticia y ha añadido que "en el tema de viviendas, estamos también trabajando y analizando los cambios en el plan general que sean necesarios para ordenar bien el tema de vivienda turística".

"En vivienda turística hemos tenido ya unas decisiones de meses atrás, cuando el decreto de la Junta lo permitió hacer, primero de entrada independiente, segundo de zonas saturadas... y los efectos están ahí, han bajado en mil y algo el número de viviendas inscritas en la Junta como vivienda turística en Málaga", ha dicho.

Ha agregado, asimismo, que "somos un municipio claramente comprometido en esta línea; estamos tratando también de saber exactamente la estadística que hay", ha abundado el regidor malagueño.

Así, ha incidido en que "es un tema que está muy en marcha, muy avanzado ya, la contratación de una empresa especializada que nos dé una fotografía muy real de entre lo que esté inscrito y lo que está realmente en las plataformas", ha detallado, para "poder hacer un avance sobre el tema de viviendas que podrían estar ilegales, eso no es fácil de saber, pero tratar de avanzar en esa dirección".

Ha agregado que "este estudio es clave para poder tener una brújula que nos vaya guiando en esta cuestión". No obstante, ha valorado que "hemos conseguido una reducción que facilita, evidentemente, que haya más oferta en vivienda de larga temporada, no vivienda de corta temporada como la turística".

En este punto, el alcalde de Málaga, que ha insistido en que el Gobierno central cambie la ley de vivienda, ha explicado que para próximas juntas de gobierno, "inmediatas, cercanas", se está estudiando una moratoria en materia de vivienda turística.

En concreto, ha detallado que se está estudiando el Plan General porque "queremos también tener una información estadística muy completa". "Cuántas y dónde están las viviendas turísticas, cuántos apartamentos turísticos se han puesto en marcha también, qué suelo ha absorbido los apartamentos turísticos, los hoteles, dónde se han ubicado... queremos ver cómo el turismo es compatible con la vida de la ciudad o tenemos que poner, efectivamente, unas orientaciones para hacerlo más compatible".

De la Torre, que ha incidido en la importancia del sector turístico, ha detallado que "estamos estudiando el Plan General y cuando se haga la puesta en marcha de ese tema va a ir acompañado de ese anuncio de moratoria global", pero ha incidido en que "ahora mismo es como si tuviéramos una moratoria global".

"Las medidas que hemos tomado hasta ahora no las podemos llamar moratoria pero son equivalentes a una moratoria o a más que una moratoria porque no hemos puesto límite a la duración de la entrada independiente, no hemos puesto límite al límite del 8%, valga la redundancia, es para zonas saturadas, y la moratoria es como un tema temporal de tres años, ligado al tema del Plan", ha señalado.

Así, ha insistido en que "cuando este estudio del plan se ponga en marcha irá acompañado de ello". "No está para este pleno, es un tema de junta de gobierno, pero me gusta ser transparente y claro", ha agregado. "Lo que hemos hecho hasta ahora es más que una moratoria, porque la moratoria es temporal y esto es, ahora mismo, permanente", ha concluido el regidor.