De la Torre anuncia que volverá a repetir como candidato del PP a la Alcaldía de Málaga

Publicado 26/02/2018 13:36:02 CET

Dice que en su decisión ha pesado "el amor" a la ciudad y reitera su voluntad de "dedicación plena y "máxima ambición de dedicación"

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este lunes que volverá a repetir como candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales de 2019 y ha destacado que hay "razones para la ilusión, para el entusiasmo, para trabajar esforzadamente" porque "la ciudad donde he nacido, que yo quiero, vale la pena".

Así lo ha asegurado el regidor malagueño a los periodistas cuando se cumple prácticamente el mes que se dio para la reflexión tras la propuesta formal del presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, de que volviera a optar a la reelección.

De la Torre ha manifestado que "acepta la petición hecha por el PP de encabezar" la candidatura a la Alcaldía, por "toda esa ilusión que se genera de decir 'consolidemos el hermoso camino recorrido y planteemos proyectos' que pueden dar más calidad y más ambición a Málaga".

El alcalde ha explicado que ha cerrado este fin de semana su "intensa y profunda" reflexión, que ha ido madurando en los últimos días y ha asegurado que entre los argumentos que más han pesado para tomar esta decisión están "el amor a Málaga, la ilusión de ver realizados y culminados proyectos en marcha", además de arrancar otros que "se añaden a ese camino formidable de la Málaga de los últimos 15 o 20 años".

En su intervención en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la sede del Ayuntamiento de Málaga, el regidor malagueño ha agradecido "la comprensión y apoyo" de los ciudadanos en este tiempo de gestión y ha confiado en que ese apoyo se mantenga en las elecciones, a las que irá "con el entusiasmo de siempre y con la humildad que siempre he ido".

También ha aludido a su familia, que mostró públicamente que no quería que volviera a repetir en la Alcaldía, incidiendo en que respetan su libertad, agradeciendo también la "enorme comprensión" de su mujer, Rosa Francia, y su familia en cuanto a la conciliación y su trabajo.

COMUNICACIÓN AL PP

Ha explicado, tras preguntas de los periodistas, que este pasado domingo a última hora hizo una comunicación al PP, aunque no precisó cuándo lo iba a decir públicamente, asegurando que ha sido "cuando la agenda me ha permitido tener el hueco". Eso sí, ha considerado "lógico" que hubiera una comunicación al partido y no fuese a través de los medios.

Cuestionado, en concreto, sobre si se presentará con el compromiso de agotar el mandato si volviese a ganar las elecciones, el regidor ha incidido en que este lunes ha comunicado que dice sí al PP, y el cumplir el mandato "es un segunda cuestión". En este sentido, ha dejado claro que "aunque hoy estoy algo resfriado me siento muy bien, con fuerzas, ambición y con capacidad de abordarlo con la máxima ambición de dedicación", si los malagueños le conceden la confianza.

"Mi voluntad es dedicación plena y estar el máximo de tiempo", ha dejado claro, incidiendo, además, en que se siente "muy bien, hago jornadas muy fuertes, duras, y me veo en capacidad de seguir haciéndolas". "Más allá de eso creo que no debo entrar", ha apostillado.

De la Torre ha señalado, además, que cuando se plantea unas elecciones "se plantea para todas las hipótesis que se puedan dar", tanto para revalidar el cargo de alcalde como para estar en la oposición: "Todo está abierto y hay que respetar la decisión y cuando voy a unas elecciones vas para todo".

Eso sí, ha esperado trasladar a los ciudadanos "el recuerdo de lo que se está haciendo y ha hecho y la ilusión de lo que queda por hacer", además de "cómo podemos dar una garantía de que con nosotros se pueden conseguir consolidar lo hecho y avanzar más", ha reiterado.

Por último, se ha referido a las encuestas, pero ha aclarado que cuando el PP le hace la petición "entiendo que está hecha con fundamento y rigor". "Se me plantea, se me pide porque ven fundamentado el pedirlo, no por capricho", ha afirmado, aclarando que no ha pesado en su decisión el hecho de que otros partidos, como Ciudadanos, puedan estar en alza en los sondeos.

BALANCE

De la Torre, en su intervención, ha explicado todo lo valorado en su reflexión y ha hecho balance interno destacando que "lo conseguido durante estos años en Málaga es para estar todos satisfechos", aludiendo, entre otros, al plano de la cultura, de la innovación, el ambiental, en materia de inclusión social y de gobernanza, entre otros.

Para De la Torre, se ha conseguido ser referencia de imagen de Málaga como "una ciudad muy en vanguardia en esas materias en el ámbito internacional y nacional; son realidades que están ahí", ha señalado, añadiendo que "lo hecho, que es mucho, para mí se convierte en un estímulo de consolidar ese camino, de garantizarnos que ese camino siga en los próximos años, y siga dando frutos", además de que se dé respuesta "a retos nuevos" que se pueden añadir en las mismas líneas de estrategia de ciudad.

Entre otros retos, ha incidido en lo cultural, la innovación, los temas ambientales, y en la inclusión social, poniendo el acento en la educación como "gran elemento de transformación e igualdad social" para lo que trabajará "intensamente".

De igual modo, ha citado "dentro de los objetivos ilusionantes" las mejoras en la red viaria de la provincia, dentro del área metropolitana; así como otras en materia ferroviaria, en alusión al ferrocarril que debe conectar Málaga con Marbella de manera "clara y útil".

"Se trata de en los próximos años, en los próximos tiempos, se puedan seguir añadiendo mejoras en Málaga", ha valorado, lo que ha considerado un elemento de "ilusión en su decisión", aludiendo, por otro lado, a la culminación de los avances que se vienen haciendo en materia de la asignatura pendiente del Guadalmedina", el dar respuesta a los problemas de inundabilidad o a la captación de organismos y empresas internacionales.

"Me apasiona poder ver hecho realidad estos caminos que se están recorriendo para que la visibilidad internacional de Málaga sea más potente", ha agregado.

A juicio del regidor, se trata "de ser capaces de consolidar el camino recorrido y de ofrecer nuevas ideas, nuevos proyectos, que son coherentes con ese camino recorrido y que nos permitirán tener una ciudad absolutamente maravillosa y digna de ser de las mejores de Europa y del mundo", ha defendido.

Ha insistido, por tanto, en que "por toda esa ilusión que se genera de decir 'consolidemos el hermoso camino recorrido y planteemos proyectos que pueden dar más calidad y más ambición a Málaga, mi respuesta es sí a la petición del PP", ha concluido.

Francisco de la Torre, de 75 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando la exalcaldesa fue nombrada ministra. Posteriormente, fue candidato en 2003, 2007, 2011, 2015 y tal y como ha anunciado este 26 de febrero optará a la reelección en 2019.