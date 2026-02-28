De la Torre destaca el 28F que Andalucía es "tierra abierta a todos" y "Málaga es una ciudad acogedora"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación municipal, ha participado esta mañana en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Málaga con motivo de la celebración del Día de Andalucía ante el monumento - AYUNTAMIENTO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha subrayado este sábado, 28 de febrero, que Andalucía es "tierra de cultura de civilizaciones, tierra abierta a todos" y ha incidido, de igual modo, en que Málaga es "tierra abierta a todos".

"Málaga es una ciudad acogedora, que ha sido y que es, orgullosa de todas esas personas que van llegando de distintas comunidades" y ha añadido que "vamos a seguir siendo una ciudad acogedora, por supuesto, abierta a todos, abierta a la llegada y a la inclusión social justa de todos, y donde la educación jugará un papel importante siempre, como debe jugar en el progreso de la tierra", ha valorado.

"Blas Infante hablaba de ello y nosotros hemos hablado siempre de la educación como un gran motor de la igualdad y como un gran motor del desarrollo económico" y de convergencia, ha sostenido.

Así lo ha señalado De la Torre, que junto a la Corporación municipal, ha participado en el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Málaga con motivo de la celebración del Día de Andalucía ante el monumento a Blas Infante. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, ha sido la encargada de pronunciar el discurso conmemorativo de esta efemérides.

El regidor ha destacado que Andalucía "un día más estamos aquí, un día más avanzando, un día más para recordar la figura de Blas Infante", al que ha definido como "un héroe del andalucismo, un héroe de Andalucía". Ha recordado, además, que este año, 2026, "hará 90 años que Blas Infante fue fusilado, absurdamente fusilado, cerca de Sevilla".

"Él fue un hombre comprometido con Andalucía, que soñó una Andalucía diferente a la que había conocido a principios del siglo XX, final XIX" ha recordado, al tiempo que ha señalado que "hemos cambiado mucho respecto" a la Andalucía que él conoció.

Al respecto, ha dicho que "sobre lo conseguido y lo que reflexionaba podemos plantearnos nuevos objetivos ambiciosos de una Andalucía más en progreso todavía, más integrada plenamente, económicamente en lo que es el promedio español, el promedio europeo".

También De la Torre ha hablado de la autonomía y ha aludido, asimismo, a la Constitución. "Las autonomías para nada afectan, ni tienen que afectar, a la unidad de España, como es lógico", pero "también la autonomía, digamos, se organiza en el marco de una solidaridad dentro de España". De igual modo, ha agregado que España está en la UE, "donde se consagra un principio de solidaridad dentro de Europa".

Por otro lado, ha valorado que Málaga, dentro de Andalucía, "somos conscientes que somos una ciudad y provincia dinámica" y, "por tanto, dentro del balance andaluz, la solidaridad se practica en el sentido de que Málaga es un espacio que con su esfuerzo económico está ayudando a otras provincias de menos tirón económico".

LA SOLIDARIDAD, RASGO ESTRUCTURAL

Elena Blanco, por su parte, ha destacado que el 28 de febrero "es una fecha que pertenece a la memoria democrática de nuestro país" y ha incidido en que "su celebración significa la reafirmación de lo que Andalucía decidió de manera colectiva en el referéndum de 1980".

"Aquello no fue un mero trámite administrativo sino la expresión máxima de la voluntad de los andaluces y de las andaluzas de acceder al autogobierno por la misma vía que la Constitución reservaba inicialmente a las comunidades históricas".

Ha agregado que "ganar aquel referéndum significó alcanzar la igualdad territorial para alejarnos definitivamente de la subordinación política, la que machacó la dignidad del pueblo andaluz en muchas etapas de su historia y la que contribuyó a empobrecerlo tantas veces".

Por otro lado, ha señalado que "la adversidad, lejos de acabar con la fuerza de Andalucía, ha forjado en ella una conciencia del esfuerzo y de solidaridad, que forma parte de su identidad y que aflora en cada momento de necesidad".

"La solidaridad se legitima cuando se demuestra y Andalucía lo ha hecho una vez más en la tragedia de Adamuz (Córdoba) y en la devastación que el reciente tren de borrasca ha dejado a su paso", ha valorado y ha incidido en que "la solidaridad en Andalucía es, sin duda, un rasgo estructural, una conducta de sus ciudadanos y ciudadanas que se repite en el tiempo".

También ha destacado, en materia social, que "es un hecho que la solidaridad de los andaluces y andaluzas forma parte esencial de la colaboración con lo público y resulta indispensable en la tarea de apoyar y dar visibilidad a colectivos vulnerables, una labor participativa fundamental que hay que fomentar y dotar de recursos suficientes para asegurar su existencia y reducir su dependencia estructural". "A Blas Infante le agradaría esta realidad ciudadana, que se parece mucho a la Andalucía que él soñó", ha apostillado.

También ha aludido a la evolución en materia educativa y ha agregado que "la educación, y muy especialmente la educación pública, la que nos iguala y nos libera, no puede deteriorarse ni resignarse a la inercia".

Así, ha incidido en que "debemos estar alerta ante los desafíos que se multiplican a consecuencia de los cambios tecnológicos y de las nuevas metodologías de aprendizaje, sin dejar de afrontar la resolución de problemas enquistados, entre ellos el abandono escolar temprano, una cuestión de justicia social con nuestros jóvenes".

Por otro lado, ha asegurado que "Andalucía también ha sabido transformar la adversidad histórica en cultura, convertida hoy en instrumento de cohesión social y de proyección internacional". "Su identidad es el resultado de la mezcla de civilizaciones asentadas en este territorio a lo largo de los siglos", ha añadido.

"La experiencia histórica genera en Andalucía una sensibilidad hacia la dignidad humana de la que debemos estar orgullosos", ha indicado, al tiempo que ha sostenido que "no somos mejores ni peores, pero nuestras vivencias, y esto es incuestionable, nos han llevado a ser una tierra de solidaridad y acogida, una condición que no debe ser alterada, porque perderíamos un valor esencial de nuestra identidad cívica, un capital social que blandir en tiempos en los que proliferan los discursos de odio, de intolerancia y de sesgos antidemocráticos".

Por último, sobre Blas Infante ha aludido al "autoexilio" debido "a la persecución política y al clima de hostilidad hacia sus ideas andalucistas", pero "sus ideales y su pluma no dejaron de luchar" ya que utilizó el periodismo como "herramienta de agitación social, denuncia de la desigualdad y difusión de su ideario andalucista, convencido de que la libre circulación de ideas, libertad de prensa, son esenciales para la defensa y el avance de los derechos humanos".

Para finalizar, Elena Blanco ha dado lectura a un texto desconocido de Blas Infante, que, como ha explicado, "pertenece al ámbito de mi familia, con quien mantuvo una entrañable amistad".