De la Torre dice que asentamiento de caravanas de Málaga es "un tema pendiente desde hace tiempo" y pide "comprensión"

1101522.1.260.149.20260703131749 Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torres,en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este viernes que el asentamiento de caravanas en la ciudad "es un tema pendiente desde hace tiempo" y ha pedido "comprensión de todos", al tiempo que ha incidido en relación con el próximo desalojo en la zona de Sacaba que "lo trataremos con la máxima delicadeza".

De la Torre, tras ser cuestionados por los periodistas, ha incidido en que viene "pidiendo a mis colaboradores cómo podemos facilitar la existencia de un camping dentro del municipio de Málaga, que pueda facilitar el asentamiento de las caravanas que existen en la ciudad y que se mueven unas veces en zona de playa, otras veces en zona de la ciudad, y que generan, evidentemente, un problema de compartir espacios, de convivencia, inclusive".

"Tienen todo mi respeto, sobre todo los que puedan ser consecuencias de temas de vivienda, que los hay también", ha sostenido el alcalde de Málaga.

En este punto, ha aludido a "abordar ese tema en términos de un 'camping barato'", pero "hasta ahora no han encontrado la forma de verlo, no tenemos un suelo público, que nos pueda servir para ello".

Ha agregado que "no somos terratenientes en exceso desde el Ayuntamiento para poder abordar el tema con rapidez, pero esperemos que se pueda hacer y buscar solución". "Pido ahí comprensión a todos, porque entiendan los que están en las caravanas que la gente de la playa es un espacio público, y al ser público, debe ser libre y compartido para todos", ha incidido.

Cuestionado sobre el desalojo la próxima semana y todas las medidas sociales al respecto que anunciaron, ha dicho que "todo eso se debe estar haciendo, yo he pedido un estudio social, un estudio urbanístico para el tema, etcétera". "Lo trataremos con la máxima delicadeza", ha incidido.

OPOSICIÓN DE IZQUIERDAS

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha reclamado este viernes "soluciones urgentes, pasando por un plan de realojo residencial" para las docenas de personas que viven en un improvisado aparcamiento de autocaravanas en Sacaba, en la capital malagueña, "antes de llevar la grúa para desmantelar el asentamiento".

Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a la concejala Rosa del Mar Rodríguez, que entienden la reubicación de estas autocaravanas, pero "debe ir de la mano de soluciones por parte del equipo de gobierno para dar una respuesta habitacional a estas personas".

Para el portavoz socialista, "el Ayuntamiento de Málaga es muy rápido en poner grúas para quitar este tipo de asentamientos pero poco ligero en aplicar soluciones, en medidas alternativas que palíen los problemas que tienen estas familias que han tenido que refugiarse aquí tras ser víctimas de un modelo de ciudad que no prima al malagueño y que busca el fin lucrativo", ha expresado el portavoz socialista.

En respuesta a la comunicación del equipo de gobierno, "la de llevarse los vehículos que haya la próxima semana", Ruiz Araujo ha criticado "la falta de sensibilidad de De la Torre y el incumplimiento de Pomares", concejal responsable de Vivienda y del distrito de Carretera de Cádiz, quien se comprometió en comisión municipal a buscar una solución a estas familias, "que no son turistas sino en su mayoría residentes que sufren el problema de los elevados precios de la vivienda en alquiler y en compra".

Además, Ruiz Araujo ha advertido que esta problemática no se circunscribe únicamente a este entorno, sino que se evidencia con "tiendas de campaña en la entrada de los polígonos, en playas y en otros espacios a lo largo y ancho de la ciudad".

Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha lamentado "el drástico cambio de rumbo del equipo de gobierno", recordando las promesas recientes que Pomares "realizó en la última comisión del área respecto a estas familias vulnerables". También ha recordado que el PSOE rubricó y defendió en esta sesión la moción que salió adelante.

MORILLAS PIDE "DEJAR DE CRIMINALIZAR" A ESTAS FAMILIAS

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha mostrado su apoyo a las familias que se ven obligadas a vivir en vehículos-vivienda en la zona de Sacaba y ha criticado que "su situación es consecuencia directa del modelo de ciudad que expulsa a vecinos y vecinas".

De igual modo, ha reclamado al Ayuntamiento que "abandone los desalojos y la criminalización" y ha anunciado que presentará una batería de propuestas para que el Consistorio "construya, junto a estas familias, alternativas dignas y planes de mantenimiento y limpieza".

Ha mostrado el apoyo de su grupo municipal a las familias que viven en sus vehículos en la zona de Sacaba y ha exigido al Ayuntamiento de Málaga "que actúe con ellos y no contra ellos".

También ha criticado que "no puede ser que el Ayuntamiento se dedique a criminalizarlos y a desalojarlos cuando, precisamente, su situación es el resultado de una política municipal y de un modelo de ciudad que expulsa a los vecinos y a las vecinas y que imposibilita que muchísimas familias trabajadoras tengan recursos para pagar los elevadísimos precios del alquiler".

Por otro lado, Morillas ha recordado que "hace apenas unas semanas conocimos que había muchas familias viviendo en caravanas y en autocaravanas en la zona de Sacaba y en otra zonas de la ciudad precisamente porque no tenían garantizado el derecho a una vivienda. No puede ser que el Ayuntamiento de Málaga no plante ninguna alternativa a estas familias y que, sin embargo, lo que planee sea desalojarlos y criminalizarlos".

"Nosotras pensamos que es necesario que se aborden alternativas con estas familias y que también se aborde un plan de mantenimiento y de limpieza de esta zona con estas mismas familias. Nos parece que es un despropósito absoluto que el Ayuntamiento de Málaga actúe de esta manera sin diálogo con las personas que viven allí y sin atajar una situación que está estrechamente vinculada con el modelo de ciudad y con la terrible situación de emergencia habitacional que vive nuestra ciudad", ha manifestado.

Por último, Morillas ha anunciado que desde el grupo municipal Con Málaga "vamos a trasladar una batería de iniciativas y de propuestas al Ayuntamiento de Málaga para que el Ayuntamiento no actúe contra estas familias y actúe con ellas. Y, en todo caso, se construya con ellos un plan de mantenimiento y de limpieza de la zona y se vea también con ellos alternativas que sean factibles y que permitan que todas estas familias vivan con dignidad", ha concluido.