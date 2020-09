De la Torre dice que los contagios de coronavirus "no tienen que ir a más si todos actuamos correctamente"

Cree que "durará todavía un poco este momento de efectos negativos de final de agosto" pero se normalizarán en estos días de septiembre

MÁLAGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este miércoles a los contagios de coronavirus en la provincia de Málaga y se ha mostrado convencido de que "no tiene que ir a más si todos actuamos correctamente". Además, ha opinado que "en no muchos días, durará todavía un poco este momento de efectos negativos de final de agosto, las cosas se tenderán a normalizar en estos días de septiembre".

De la Torre ha señalado que hay mecanismos para hacer test rápidos, que se están incorporando a las autonomías. "Tenemos que cortar el camino al virus, y si cortamos el camino lo estamos aislando y haciendo más difícil la transmisión, ni comunitaria, ni nada, cortarla, radicalmente". "Siempre he defendido muchos test", ha insistido.

"Tenemos que aprovechar los avances tecnológicos de innovación para que la sociedad, en general, podamos adaptarnos en esa convivencia con el virus mientras que viene la vacuna", ha sostenido.

Ha manifestado, de igual modo, que la Junta va a tener toda la colaboración del Consistorio "como siempre hemos dado" y también en la restricción de las actividades, aludiendo a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga programados para este viernes y sábado en la plaza de toros, que "habíamos pedido poder hacerlo con 772 espectadores, y, sin embargo, lo hacemos de 300, como nos recomendaron".

"Es una pena, porque eran preciosos y benéficos, con todas las condiciones para tener éxito, pero el sentido de responsabilidad nuestro es atender la recomendación que nos ha hecho la Junta". "Ponemos la salud por encima de cualquier otra consideración", ha asegurado.

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas por los contagios en la provincia, se ha mostrado convencido de que "la situación un poco más compleja que estamos viviendo en estos días", y especialmente, en la Costa del Sol, "tiene que ver con el final del verano".

"Me consta también, y lo sé porque me lo han transmitido inquietos los responsables de salud en Málaga, de personas que sabiendo que son positivos no respetan los 14 días o el tiempo que les digan que tienen que estar confinados en casa", ya que, ha dicho, se han dado situaciones que permiten saber que no están en casa. En este punto, ha indicado que desde el Ayuntamiento han ofrecido "toda la colaboración desde el punto de vista de control que podemos hacer".

"La vida es así", aludiendo a que "los que no han sido responsables en los últimos días de agosto o en la segunda quincena de agosto nos han creado esta dinámica y ahí están los resultados", aunque ha sostenido que cree "en la gran responsabilidad de la gran mayoría de los malagueños, en quienes nos visitan y en que los test rápidos darán un nuevo giro" para que "las vías de transmisión se vayan cortando y vayamos localizando dónde está el virus y poniendo remedio a ello".

CURSO ESCOLAR

Por otro lado, sobre el inicio del curso escolar, De la Torre ha dicho que "no debe haber problemas" si funcionamos de esta manera y "la propia Junta, que ya ha hecho PCR, con el sistema de test rápidos podrá hacerlo con más frecuencia de aquí al tiempo que consideren oportuno los expertos en epidemiología para que haya la máxima tranquilidad en el ámbito de las comunidades educativas".

"Es importante que los niños vayan al colegio; es básico y esencial. No podemos crear más brecha educativa entre los que pueden desenvolverse en una situación como la que hemos vivido en el estado de alarma y los que no tienen los medios para ello", ha advertido, abogando por "buscar esa igualdad en la calidad de la educación que garantice a todos la máxima seguridad para que se desarrolle con normalidad", ha defendido.

Por otro lado, ha incidido en que "no podemos parar la economía del país", recordando que, desde el Consistorio, se han llevado a cabo campañas de reactivación económica, "y seguiremos haciendo, pero el tema de salud es esencial". "Lo que digan los expertos en salud hemos de respetarlo", ha abundado, insistiendo en que lo que diga la Junta "lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo".