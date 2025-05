De la Torre, sobre futuro de Museo Ruso: "Lo que decidamos será de la mano de Gobierno e instituciones europeas"

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes en relación con el futuro de la Colección del Museo Ruso de Málaga que "lo que decidamos será de la mano del Gobierno español y las instituciones europeas".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas en el marco de la presentación de la muestra 'Anna Pávlova: una vida sin límites', al tiempo que ha dicho que "no hay una definición clara hasta que no tengamos ese marco geopolítico despejado, y hasta que no tengamos también desde el punto vista técnico resuelto perfectamente" lo relacionado con filtraciones en el edificio.

"Lo que decidamos en relación con el museo será de la mano del Gobierno español y las instituciones europeas", ha insistido, al tiempo que ha recordado que "cuando nosotros decidimos el corte de relación con el Museo de San Petersburgo era algo obligado, lógico y natural en el momento en que Europa cortaba relaciones comerciales y económicas".

Ha incidido en que entonces "no podíamos mantener algo que suponía un pago económico y, además, suponía también una especie de normalización en algo donde Rusia acaba de invadir Ucrania y crea un impacto en la opinión mundial y en la opinión europea".

Por lo tanto, ha continuado, "ese escenario no se producirá hasta que no se produzca esa normalización". "Mientras ocurra o no ese escenario, nosotros hemos tenido aquí colecciones privadas, colecciones de museos de fuera de Rusia, no ligados a lo que es el mundo oficial ruso" y "esa línea podemos seguir, una vez normalizado el tema de humedad, insisto, en esta idea y seguir en la medida en que haya colecciones que valgan la pena", ha abundado.

No obstante, ha añadido que "si no es así, también podemos pensar en otras cosas complementarias: No en vez de, sino además de", ha sostenido, añadiendo que "sin dejar de ser una parte del arte ruso, puede haber también un arte complementario que permita también enriquecer la oferta cultural de Málaga, de Andalucía y de España".

Ha recordado que en la etapa actual las relaciones no existen con el Museo de San Petersburgo y eso fue "coordinados y consensuados con el Ministerio de Exteriores de España" y ahora "lo haremos igual". De hecho, ha añadido que, dependiendo del conflicto, se podría volver a la situación anterior, pero "eso dependerá de lo que opine España en función de lo que opine Bruselas".

"Nuestra vocación es estar ahí, pero la respuesta va a depender de la situación geopolítica, en el caso de la relación de la Unión Europea con Rusia", ha añadido y ha recordado que "el conflicto no ha terminado, la invasión no ha terminado, la paz no ha llegado, y tenemos que ver qué es lo que ocurre en el futuro".

Ha dicho también que "siempre caben colecciones privadas, evidentemente, pero también no son infinitas", añadiendo que "estamos en ello". "Va a depender de todas esas condiciones, por lo que tenemos que procurar que este equipamiento, que tiene muy buenas condiciones, muy buenas características, con independencia de esta anécdota importante, pero, en definitiva, temporal de la humanidad surgida con las danas últimas, pueda tener la máxima utilidad para el público malagueño, andaluz y español" y "en esa línea trabajaremos".

"No hay una definición clara hasta que no tengamos ese marco geopolítico despejado, y hasta que no tengamos también desde el punto vista técnico resuelto perfectamente", ha concluido.

Precisamente, en relación con las filtraciones en el edificio del Museo Ruso de Málaga, la reparación de las mismas y cuándo hay previsión de que lo afectado entre en funcionamiento, De la Torre ha precisado que "no tengo un informe concreto y definitivo", pero "espero que no se tarde mucho, obviamente". "Lo primero es tener perfectamente identificado la causa para poder poner remedio a ello", ha concluido.