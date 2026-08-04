De la Torre muestra reconocimiento y gratitud por trabajo "inmenso y entregado" de Pérez de Siles

El alcalde, Francisco de la Torre, junto a la concejala Elisa Pérez de Siles en una imagen de archivo. - GMP

MÁLAGA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tenido este martes palabras "muy sinceras de gratitud" por el "trabajo inmenso, entregado" y por la "capacidad puesta al servicio del bien común en el Ayuntamiento de Málaga" de la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, que ha anunciado su marcha, tras 19 años de trayectoria en el Ayuntamiento, para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado.

"Ahora vas a hacerlo de otra manera, en el plano privado, y te deseo el mayor de los éxitos, que estoy seguro que los tendrás", ha dicho De la Torre a Pérez de Siles. Así, ha vuelto a insistir en palabras "de gratitud y reconocimiento", que "me parece que es fundamental".

Por otro lado, De la Torre ha explicado que ha pedido a Carmen Casero que ocupe el hueco que dejará Pérez de Siles en la Portavocía y en la primera tenencia de Alcaldía, mostrándose seguro de que lo hará "muy bien también porque lleva en Urbanismo temas que son complejos, muy de actualidad, con el desafío de la vivienda, y donde, por tanto, la acción de Urbanismo es fundamental y esencial".

Además, ha valorado "el conocimiento que ya tienen en esos temas" que "hace que esa portavocía sea un poco más fácil si está en sus manos", aclarando, no obstante, que "no quiere decir que no pudieran otros y otras hacerlo también porque tengo un equipo muy bueno, muy compacto, muy cohesionado, donde el mejor reconocimiento que podemos hacer a la decisión de Elisa es justamente trabajar mucho y muy bien al servicio de la ciudad de Málaga, a la cual todos amamos apasionadamente".

"Elisa la va a seguir amando --a la ciudad--, como es natural, viviendo en Málaga, desde otra perspectiva lo va a hacer, pero nunca va a perder ese cariño por la ciudad como es lógico, que ha demostrado estos años", ha destacado De la Torre, al tiempo que ha incidido en que "nosotros seguimos en esa tarea, digamos, inspirándonos también en el trabajo de Elisa", ha concluido.