De la Torre no entendería que Málaga no pasara la próxima semana de fase y lo vería una medida "injusta"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que no entendería que Málaga no pasara a fase 3 este próximo lunes, junto con Granada, y con el resto de provincias andaluzas. "No entendería otra cosa", que no sea el pasar a fase 3, y de lo contrario "me parecería una medida injusta, falta de objetividad y sin absolutos motivos", ha dicho.

De la Torre, en un entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, ha esperado, por tanto, que Málaga pase a la fase 3 y "no vuelva a pasar eso de quedarnos atrás" junto con Granada. "Andalucía tiene unos números magníficos, los mejores de toda España", ha abundado, incidiendo en que los de Málaga "son algo mejores que el promedio de la región".

Ha valorado también que ese avance de fase facilitaría la movilidad entre provincias, y, posteriormente, "esperemos dentro de poco", la movilidad dentro de España y de Europa.

Por otro lado, y, a su juicio, los ciudadanos tienen "bastante responsabilidad": "Veo a mucha gente con mascarilla, me gustaría que fuera todo el mundo, porque creo que si todos vamos con mascarillas el virus tiene poca vida, se acabó, y no le facilitamos la transmisión".

Además, ha incidido en que las sanciones en cuanto a cumplimiento relacionadas con terrazas "son muy escasas", destacando también "el gran sentido cívico" del empresariado que "entiende que es bueno que se trabaje en esa dirección".

"La auténtica reactivación económica se consigue cuando tengamos esas seguridad sanitaria, cuando tengamos ese contagio cero, territorio libre de virus", ha reiterado, incidiendo en que esa unión de ambos conceptos "es esencial": "No se puede avanzar en la reactivación económica si no estamos todavía mejorando más los números en materia sanitaria".

Sobre la posibilidad de que los bares puedan abrir hasta las 03.00 horas, tras el decreto de la Junta, y sobre el cual el Ayuntamiento había abierto esa posibilidad lo que ha despertado las críticas de los vecinos, De la Torre ha informado de que "todavía tenemos que ver cómo aplicamos este decreto ley de la Junta".

"Hay algunas opiniones de nuestros asesores jurídicos que no ven claro esa aplicación automática", en la medida que la normativa del Consistorio tendría que hacer "una adaptación o cambio" sobre ese decreto en un tiempo que llevaría más del estado de alarma. "La eficacia del tema no sería clara", ha detallado.

Ha admitido que el decreto de la Junta busca "reactivar" pero "al mismo tiempo hay que hacerlo con convivencia con los vecinos". "Siempre he animado en Málaga que los empresarios del sector de la hostelería practiquen una forma de dialogar con los clientes para que procuren hacer el menor ruido posible", aunque "es un tema complejo, quizá utópico, aunque creo que es factible de realizar si hay buena fe por ambas partes".

"Si fuéramos capaces de corregir nuestro carácter mediterráneo, expansivo, alegre, etcétera, y moderarnos un poco la convivencia vecinal sería más fácil", ha afirmado, abogando por crear un clima de diálogo y encuentro y "premiar a los que tengan buenas prácticas".

PAPEL DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, también se ha referido al papel de los ayuntamientos para hacer frente a esta pandemia y ha dicho que el Gobierno andaluz sí cuenta con los consistorios. Así, ha vuelto a defender el municipalismo, criticar el centralismo y ha dicho que, de cara a esta crisis de salud y economía, "el papel nuestro hubiera sido aún más eficaz de haber tenido todas las competencias que se hubieran podido tener".

No obstante, ha agregado que ante cualquier crisis "lo normal" es tener "una gran, transparente y leal cooperación institucional de todos los niveles". "Los ayuntamientos están dispuesto a colaborar y cooperar, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo siempre", ha apostillado.

En clave nacional, ha dicho que le "preocupa" y "no me agrada" la crispación política estatal, añadiendo que "debemos procurar entre todos crear un clima de entendimiento, colaboración y consenso, lo más posible".

"En España nuestra democracia debe de afianzarse sobre ese diálogo y consenso y algún día, seguro, que veremos un gobierno al estilo de Alemania, de los dos grandes partidos, o no, herederos de los partidos que hicieron la transición centro derecha y centro izquierda en el país".

De igual modo, ha dicho que desde la oposición "hay que evitar cualquier expresión exagerada, insultante, fuera de tono... me parece inadecuada en el diálogo político".

Por último, sobre la situación actual del equipo de gobierno de PP y Cs, ahora en minoría por la marcha de la formación naranja del concejal Juan Cassá, ahora no adscrito, ha insistido en la estabilidad que todos buscan y ha vuelto a reiterar que no ve razones para una moción de censura.