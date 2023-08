De la Torre y Porras visitan los preparativos del espectáculo de drones con los que arranca la Feria de Málaga

MÁLAGA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha visitado este viernes los preparativos del espectáculo de drones, previo a los fuegos artificiales, con los que arranca la Feria de Málaga.

Este año por segunda vez, habrá a las 23.50 un espectáculo luminoso con drones que podrá verse desde dos escenarios: playa de La Malagueta y playa de Huelin. Este espectáculo está patrocinado por El Corte Inglés y San Miguel.

A las 23.50 'Umiles - Drone light show' ofrecerá dos espectáculos luminosos simultáneos de diez minutos con un total de 240 drones. Así, desde el Puerto de Málaga sobrevolarán 120 drones para que sean visibles en la zona oeste y al mismo tiempo otros 120 drones sobrevolarán para alcanzar ser visibles de la zona este de la ciudad. La temática de las figuras que se van a representar en el cielo malagueño esta noche va a estar dedicada a 'Naturaleza y vida'.

A partir de la media noche podrá verse el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales, que se lanzarán desde la carretera de acceso a la terminal de cruceros. Estarán a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Será un castillo de fuegos que se prolongarán durante 20 minutos. Se quemarán 511,9 kilos de pólvora.

Mientras los efectos pirotécnicos circundan el cielo del litoral de la capital sonará 'Levitating' de Dua Lipa; 'Love on top' de Beyonce; 'Blank space' de Taylor Swift; 'Flowers' de Miley Cyrus; 'Don't go yet' de Camila Cabello; 'Shallow' de Lady Gaga & Bradley Cooper; y 'Fireworks' de Kate Perry.