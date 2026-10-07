De la Torre y Salado participan en el homenaje a Bernardo de Gálvez en Washington

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una ofrenda floral ante la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez en Washington - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, han participado en una ofrenda floral ante la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez en Washington, en homenaje a su contribución a la independencia de Estados Unidos y como símbolo de los vínculos históricos que unen a Málaga con este país.

Esta acción, en la que también ha participado el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, se enmarca en la programación en la capital estadounidense con motivo del Día de la Hispanidad por parte de la Embajada de España en Estados Unidos, con Málaga y su provincia como destino invitado.

La agenda de trabajo incluye encuentros profesionales e institucionales, actividades dirigidas a reforzar la promoción de Málaga en Estados Unidos y acciones relacionadas con el legado de Bernardo de Gálvez como figura clave en la independencia de Estados Unidos con motivo de su 250 aniversario.

Así, previamente, el alcalde y el presidente de la Diputación han mantenido una reunión con el director global del Banco Mundial para el Desarrollo Urbano, las Finanzas Subnacionales, el Turismo y la Gestión de Desastres, Ming Zhang, en la que se han abordado cuestiones sobre turismo, gestión del agua y colaboración entre destinos.

Además, la delegación municipal encabezada por el concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, se desplazó el día anterior para atender varias reuniones a primera hora del martes. Concretamente, con Robin McClain, vicepresidente de Destination DC, y Glenn Rudolph, director de Destination Policy de la Destinations International.

Se trata, por un lado, de la organización oficial de promoción y gestión turística de Washington, para reforzar la relación entre ambos destinos y explorar áreas de colaboración turística; y, por otro, con la asociación mundial de organizaciones de marketing de destinos, de la que el Área es miembro junto otros dos destinos españoles: Barcelona y Mallorca.